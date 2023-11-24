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Bursa UNESCO'dan 'miraslık' müze

KÜLTÜR-SANAT 24.11.2023, 12:36
Bursa UNESCO'dan 'miraslık' müze

Bursa UNESCO Derneği’nin projesi olan kısa adı SOKÜM olan Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Nilüfer'in Misi Mahallesi'nde törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer’in Misi Mahallesinde hizmete giren müzenin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Mersin, Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, 27. Dönem Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Altepe, Bursa UNESCO Derneği yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Törende konuşan UNESCO Derneği Bursa Şube Başkanı İlker Özaslan, bu kültür ve sanat merkezinin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü, derneğimizin kuruluşunun 25’inci yılında Bursamıza, ülkemize kazandırılmasında hiç şüphesiz teşekkür borçlu olduğumuz kişiler ve kurumlar olduğunu belirterek, derneği adına ayrı ayrı teşekkür etti.

SOKÜM hakkına detaylı bilgilen veren Özaslan, kültürel birikimin korunması tanıtılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına bu müzenin önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi.

Müzede canlı performanslar, atölye çalışmaları, eğitim programları ve uygulamalı örneklerkullanarak somut olmayan kültürel mirasın canlı bir şekilde yaşatılmasının amaçlandığını kaydeden Özaslan, "Toplumda Somut olmayan kültürel mirasın korunması konusunda farkındalık yaratmak, kültür mirası taşıyıcıları ile gençleri ve çocukları buluşturmayı ve böylece kuşaklararası aktarımı desteklemeyi hedeflemekteyiz. Bu açıdan bağlamsal bir sunum ile ziyaretçilerin müzedeki bütün süreçlere katılması ve Somut olmayan kültürel mirasın farklı unsurlarını uygulamalı şekilde deneyimlemesi sağlanacaktır" dedi.

Müzede SOKÜM'e uyumlu 5 ayrı atölye oluşturulduğunu ifade eden Özaslan, çok amaçlı atölyenin yanı sıra Karagöz- Hacivat ve kukla gösterimlerinin yapıldığı Gösteri SanatlarıAtölyesi, Halk mutfağı geleneklerinin uygulandığı mutfak. sözlü kültürün hikâyeleriyle birlikte aktarıldığı ve geleneksel sohbet toplantılarının gerçekleştirildiği Muhabbet Odası, insan yaşamındaki doğum,nişan, evlilik,sünnet, askerlik gibi geçiş dönemlerinin uygulamalı olarak aktarıldığı Yaşam Kültürü Odası, Anadolu masallarının,Nasreddin hoca ve Temel başta olmak üzere fıkraların anlatıldığı ve katılımcıların da kendi masallarını, fıkralarını anlattığı MasalOdası bulunduğunu kaydetti.

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