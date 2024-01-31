Bursa, Şubat'ta 194 etkinliğe ev sahipliği yapacak

Bursa’da ‘kültür ve sanat herkes için her yerde’ parolası ile kentin kültürel hayatına değer katan Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayında gerçekleşecek etkinlikleri içeren takvimi yayımladı. Şubat ayı boyunca kentin farklı noktalarında yer alan kültür merkezlerinde toplam 194 etkinlik gerçekleşecek.BURSA (İGFA) -Bursalılar, Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tarihi, kültürel ve sanatsal hayatına değer katan etkinlikleri ile Ocak ayını dolu dolu geçirdi. Ocak ayı boyunca kentin farklı noktalarındaki kültür merkezlerinde düzenlenen birbirinden farklı etkinlikler de Bursalılardan yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan 2024 yılı Şubat ayı etkinlik takvimi yayımlandı.

Şubat ayı boyunca tiyatro, konser, gölge oyunu gösterileri, tasavvuf programları, kitap tanıtımı, sempozyum, sinema gösterimi, sahne gösterisi, atölye çalışmaları gibi toplam 194 etkinlik gerçekleşecek. Ayrıca Şubat ayı boyunca 5 farklı sergi Bursa Kent Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde Pazartesi günleri hariç 09:30 – 17:30 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayı boyunca İznik, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Karacabey, Yıldırım, Mudanya ve Gemlik olmak üzere 8 farklı ilçede, 15 farklı Kültür – Sanat etkinliğini vatandaşlarla buluşturacak.

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