Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin konser heyecanı

Türk sanat müziğine gönül vermiş yaklaşık 200 isim, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’ncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, yarın Merinos AKKM’de sahne alacak.BURSA (İGFA) - Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda 18 Eylül 2022 Pazar günü Merinos AKKM’de yapılacak etkinlikte; geçmişten günümüze Türk sanat müziğine emek veren, Bursa’da yetişmiş şefler, bestekârlar, güftekarlar, korolar ve sazendeler bir araya gelip, davetlilere benzersiz bir müzik ziyafeti sunacak.

Büyük konser öncesi yapılan son provada değerlendirmelerde bulunan Proje Sorumlusu Elif Hanoğlu, “Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık öncülüğünde, Yürütme Kurulu Üyeleri Esra İnhanli, Elif Kamacı Efe ve Figen Özturk’ün de destekleriyle, şehrimizde yetişmiş şeflerimizi, bestekârlarımızı, güftekarlarımızı, korolarımızı ve sazendelerimizi bir araya getirip bu anlamlı yılda halkımızla birleştirmeyi ve benzersiz, unutulmaz bir gece yapmayı amaçladık.

Bugün de son provamızı, büyük provamızı gerçekleştirdik. Artık konsere hazırız. Bursa’mızın, kadim şehrimizin, tüm zamanların güzel şehrinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolasıyla böyle bir etkinliğe imza atıyor olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyız. Tüm hemşerilerimizi ve sanat müziği sevenleri o gece yanımızda görmek isteriz” dedi.