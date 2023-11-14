Bursa İnegöl'den çocuklara özel atölye

Bursa'da İnegöl Belediyesi, ara tatil döneminde çocukları unutmadı. Perşembe günü Kent Müzesinde 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik “Çocuk Çömlek Atölyesi” etkinliği gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde her yaştan bireye hizmet düsturuyla hareket eden İnegöl Belediyesi, ara tatil döneminde çocuklar için özel bir etkinlik hazırladı. Çocukların tatil sürecini daha verimli geçirmeleri ve keyifli hale getirmek adına Perşembe günü “Çocuk Çömlek Atölyesi” gerçekleştirilecek.

5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik yapılacak etkinlik, 16 Kasım Perşembe günü 2 ayrı seans olarak yapılacak. İlk seans 10.00’da başlayıp 12.00’da sona erecek. İkinci seans ise 13.00’da başlayıp 16.00’da son bulacak. Çocuklara yönelik yapılacak etkinlik, Kültür Bakanlığı Çömlek Ustası Salim Yaşar nezaretinde gerçekleştirilecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yapılacak etkinliğe tüm öğrencileri davet etti. katılmak için kayıt yaptırma şartı bulunmayan Çocuk Çömlek Atölyesinde, çocuklara kendi yaptıkları çömlekler de hediye edilecek.