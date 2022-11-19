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Bursa İnegöl'de kültür sanat sezonu “Sanat” ile açıldı

KÜLTÜR-SANAT 19.11.2022, 15:55
Bursa İnegöl'de kültür sanat sezonu “Sanat” ile açıldı

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, kış sezonu salon etkinliklerinin startını “Sanat” isimli tiyatro gösterisi ile verdi.BURSA (İGFA) -  Yaz aylarında birbirinden farklı kültür sanat etkinlikleriyle dolu dolu bir sezon geçiren Bursa'nın İnegöl Belediyesi, kış aylarının vazgeçilmezi salon etkinliklerinin startını da verdi. İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Sezonu, Cuma akşamı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen “Sanat” isimli tiyatro gösterisi ile açıldı. Tiyatro severlerin akın ettiği gösteride, adeta salon dolup taştı. İlçe protokolü de gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

İNEGÖLLÜ TİYATRO SEVERLERDEN TAM NOT

Yasmina Reza’nın yazdığı ve Gencay Gürün’ün Türkçeye çevirdiği “Sanat” yetişkin tiyatro gösterisi, kültür sanat etkinlikleri açılışında Çağlar Yalçınkaya’nın yönetmenliği ile İnegöllü seyirci ile buluştu. Cuma akşamı 20.00’da başlayan gösteriyi, aynı zamanda televizyon ekranlarından tanınan oyuncular; Cihat Süvarioğlu, Mehmet Solmaz ve Mücahit Koçak sahneye taşıdı. Yıllar süren dostluklarını bir sanat eseriyle sorgulayan ve dostluklarda hala keşfedilecek çok şey olduğunu izleyiciyle paylaşan “Sanat” isimli oyun, Yasmina Reza’nın kendi hayatında yaşadığı bir olaydan yola çıkarak yazdığı bir eser. Bu oyunda, üç eski arkadaş; Marc, Serge ve Yvan, yıllar süren dostluklarını, hayatlarına yeni giren bir tabloyla sorgulamaya başlarlar. Arkadaşlığın kusurları, bir sanat eserinin bazen karşısında, bazen içinde, bazen arkasında belirmeye başlar. Dostluklarda hala keşfedilecek çok şey vardır. Tek perdelik komedi türündeki oyunda, izleyiciler bu 3 arkadaşın macerasına tanıklık ettiler. Kimi zaman güldüren kimi zaman düşündüren oyun, izleyiciden tam not aldı.

BAŞKAN TABAN’DAN SANATÇILARA VE İZLEYİCİLERE TEŞEKKÜR

Oyun sonunda gösteriyi izleyen Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “Programa katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Oyunu beğendiğinizi umuyorum. Güzel bir akşam oldu. Biz de çok kıymetli meclis üyelerimizle, kıymetli yöneticilerimizle soluksuz izledik diyebilirim. Düşündük, güldük, işin içine mizahta girdi, duygulandık. Kültür sanat anlamında çalışma arkadaşlarımız güzel işler icra ediyorlar. Bizleri böylesine güzel etkinliklerle buluşturuyorlar. Ben kıymetli oyuncularımızı da şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” ifadelerinde bulundu. Alper Taban, konuşmasının ardından oyunculara gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.

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