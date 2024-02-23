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Bursa için festival vakti

KÜLTÜR-SANAT 23.02.2024, 14:30
Bursa için festival vakti

Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 1-10 Mart tarihleri arasında 11. kez perdelerini açacak.

BURSA (İGFA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 1-10 Mart tarihleri arasında 11. kez perdelerini açıyor. 2023-2024 sezonu teması olan “Tiyatro Her Yerde“ cümlesi ile yola çıkarak, bu yıl festival oyunları Ahmet Vefik Paşa Sahnesinin yanı sıra “Genç Sahne” projesi kapsamında Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ve Tayyare Kültür Merkezinin de aralarında bulunduğu, 9 ayrı mekanda tiyatro severlerle buluşacak. Amacımız festivali tüm Bursa halkı ile buluşturmak. Festivalde bu yıl; Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’dan gelen dostlarımızın seçkin tiyatro toplulukları ile birlikte Ankara, Antalya, Adana, Sivas, Trabzon, İstanbul, Konya, İzmir, Kayseri Devlet Tiyatroları ve Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyunları ile festivale konuk olacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Bursa, Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali ile Bursa ve Balkanlar arasındaki dostluk köprüsünün daha da güçlendiğini belirterek  “Birbirine tarihi, sosyal ve ekonomik olarak derinden bağlı iki coğrafyayı, Bursa ve Balkanları 10 yıldır tiyatronun birleştirici, iyileştirici gücüyle sahnede buluşturmak gurur ve kıvanç verici. ‘Tiyatro Her Yerde’ sloganıyla, bu yıl Bursa festivalimizi kabuğundan çıkartıp, 9 ayrı sahneye, bir anlamda şehrin dört bir yanına ulaştırıyoruz” dedi.

Karadağlı, festivalin “Barışın, kardeşliğin ve sağ duyunun artarak gelişmesine katkıda bulunacağına inandığını” belirterek, tüm sanat severleri bu değerli buluşmaya davet ederek, Bursalı sanat severlere 10 yıldır festivallerine sahip çıkmalarından dolayı teşekkür etti.

Festival programında:

Antalya Devlet Tiyatrosu “Yoldan Çıkan Oyun” ile 1 Mart saat 20.00 de AVP Sahnesinde ve 3 Mart, saat 15.00 ve 20.00’de Tayyare Kültür Merkezinde; Bulgaristan “Bir Serseri Masalı” ile 2 Mart, saat 20.00’de AVP Sahnesinde; Adana Devlet Tiyatrosu “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” ile 2-3 Mart, saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda; Kuzey Makedonya “Bir Halk Düşmanı” ile 3 Mart, saat 20.00’de AVP Sahnesinde; Trabzon Devlet Tiyatrosu “Kitaplar” ile 4 Mart, saat 20.00’de AVP Sahnesinde ve “Sihirli Lamba” çocuk oyunu ile 5 ve 6 Mart, saat 14.00’te Karagöz Müzesinde; Ankara Devlet Tiyatrosu “Yüzyıllık Destan Ateş” oyunu ile 4 Mart, saat 20.30’da Merinos

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde; “Godot’yu Beklerken” ile 5 Mart, saat 19.00’da Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde; “Gişe”ile 7 ve 8 Mart, saat 18.00’de Merinos Vagon Kafede; Hırvatistan “Bakın Lokrum Dişlerini Nasıl Fırçalıyor” oyunu ile 5 Mart, saat 20.00’de AVP Sahnesinde; Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “39 Basamak” ile 6 Mart, saat 20.00’de AVP Sahnesinde; Sivas Devlet Tiyatrosu “Gizli Bahçe’nin Bezelyesi” çocuk oyunuyla 6 ve 7 Mart, saat 14.00’te Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde; Bosna Hersek “Macbett” ile 7 Mart, saat 20.00’de AVP Sahnesinde, Konya Devlet Tiyatrosu “Trendeki Kız”ile 7 Mart, saat 19.00’da Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde; Arnavutluk “Anne”ile 8 Mart, saat 20.00’de AVP Sahnesinde; Sırbistan “Kel Şarkıcı”ile 9 Mart, saat 20.00’de AVP Sahnesinde; İstanbul Devlet Tiyatrosu “Çarpışma” ile 9 ve10 Mart, saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda; Kayseri Devlet Tiyatrosu “Denizkızı ve Sevimli Korsanlar” çocuk oyunu ile 9 ve 10 Mart, saat 18.00’de Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinde; İzmir Devlet Tiyatrosu “Majestik” ile 10 Mart, saat 20.00’de AVP Sahnesinde sanatseverler ile buluşacak.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgiye www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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