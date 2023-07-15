Bursa Festivali Karsu ile başladı

Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası festivali unvanına sahip Uluslararası Bursa Festivali 61’inci kez Bursalılarla buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, ATIŞ Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61.’si düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali, Uludağ Premium sponsorluğunda ünlü söz yazarı ve piyanist Karsu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın muhteşem konseri ile başladı.

Bu yıl 7-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ve tüm şehri renklendiren 35. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın Meksika’nın birinciliği ile sonuçlanmasının ardından Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sıra muhteşem festival konserlerine geldi. 61. Uluslararası Bursa Festivali’nin ilk konuğu ünlü söz yazarı ve piyanist Karsu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası oldu.

Konser öncesi festivalde açılış konuşması yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Temmuz’a kadar sürecek ve bu yıl 61.’si gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali’ne katılan herkese şükranlarını iletti. Meksika’nın şampiyonluğu ile tamamlanan 35. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın 5 gün boyunca Bursa’nın 17 ilçesinde kültür şöleni yaşattığını hatırlatan Başkan Aktaş, “61 yıldır bu kervanda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İlk günden bu yana katkı sağlayan, belediye başkanlarımıza, vakıf başkanlarımıza, sponsorlarımıza minnet borçluyuz. Güzel ülkemizin en renkli şehirlerinden biri olan Bursa’mız, özellikle farklı medeniyetlere ev sahibi olmasıyla daha da değer kazanıyor. Biz bu kıymete ve tüm değerlerimize sahip çıkmaya özen göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser de, 35. Uluslararası Altın Karagöz Halk Danslar Yarışması’nın ardından, Bursalıları 61. kez Uluslararası Bursa Festivali ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Etkeser, 61 yıldır bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve tüm Bursalılara teşekkür etti.

Sonrasında Başkan Aktaş ve BKSTV Başkanı Etkeser, festivalin ana sponsoru ATIŞ Şirketler Grubu başta olmak üzere Uludağ Premium, Durmazlar, Türk Hava Yolları, Oyak Renault, Harput Holding, Özhan Marketler Zinciri, Doruk Hastanaleri, Şahinkaya, Osmangazi Göz, Çay Taze, Hitachi, Nev Sağlık Grubu, Keskinoğlu, 22. Yüzyıl Okulları, Opel Neskar, İskender, Referans Grup, Kardelen, Hayat Hastanesi, Eklektik, Advert House, ADR Güvenlik firmaları temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür plaketi sundu.

KARSU BÜYÜLEDİ

Konuşmalarında ardından Açıkhava Sahnesi’nde ilk olarak Naci Özgöç şefliğinde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası yerini aldı. İlk enstrümantal eseriyle izleyenleri karşılayan orkestraya ikinci eserinde ünlü sanatçı Karsu katıldı. Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerde dünyanın en önemli organizasyonlarında sahne alan Karsu, İngiliz Kraliyet Ailesi ve birçok ülkenin devlet başkanlarına verdiği konserlerle ülkemizin son yıllardaki en önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Doğu Depremi sonrasında, adını aldığı Hatay’ın Karsu Köyü ile birlikte tüm deprem bölgesi için Hollanda’da düzenlediği yardım organizasyonuyla gönüllerde taht kuran ünlü söz yazarı ve piyanist, bestesi İlhan Şeşen’e ait Eller Gibiyim şarkısını, orkestranın müziğiyle yorumladı. Ardından piyanosunun başına geçen Karsu, yerli ve yabancı birçok eseri kendine has yorumuyla Bursalı sanatseverlerin beğenisine sundu. Neredesin Sen eserini seslendirdiği konserde izleyenlerden büyük alkış alan Karsu, sempatik tavırlarıyla da festivale katılanların gönlünde taht kurdu.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Türkiye’nin en uzun soluklu festivali olma özelliği taşıyan Uluslararası Bursa Festivali’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursalı sanatseverler müzik dolu yaz akşamları yaşayacak. Birbirinden ünlü sanatçıların eserlerini Bursalı hayranları için seslendireceği festivalde, 16 Temmuz’da dünyaca ünlü Gürcü dans grubu Sukhishvili sahne alacak. Sukhishvili’nin hemen ardından ise 17 Temmuz’da sahne efsanelerin olacak. Türk müziğinin ünlü sesleri Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam, Bursa Festivali için aynı sahnede bir araya gelecek.

Bursa’da 12 gün boyunca muhteşem festival akşamlarının yaşanacağı Açıkhava Tiyatrosu’nda, Edis, Özcan Deniz, Muazzez Ersoy, Madrigal Grubu, Shantel, Azerbaycanlı ses sanatçısı Alim Qasimov, Hüsnü Şenlendirici, Dilek Türkan ve Yıldız Tilbe sahne alacak. Ayrıca Okan Bayülgen’in başrolünde sahnelenen Richard adlı tiyatro oyunu da Bursalı sanatseverlerle buluşacak.