Bursa Devlet Tiyatrosunda bu hafta Meraki, Harikalar Mutfağı ve Sonum Başlangıcımdır oyunları sergilenecek.BURSA (İGFA) - “Meraki ” ve “Harikalar Mutfağı” AVP Sahnesinde, “Sonum Başlangıcımdır” Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.

“Meraki, 12,13,14,15 Mart tarihlerinde saat 20.30’da, 16 Mart tarihinde 15.00 ve 20.30’da, “Harikalar Mutfağı” 12 ve 17 Mart tarihlerinde 14.00’de, AVP Sahnesinde

“Sonum Başlangıcımdır”, 12,13,14,15 ve 16 Mart tarihlerinde saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.

“Yalan Makinası” Diyarbakır, “Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy“ Kırklareli ve Edirne turnesinde.

“Yalan Makinası”, 12, 13, 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde saat 19.00’da “Diyarbakır DT Oda Tiyatrosu Sahnesi’nde;

“Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy”, 12,13 ve 14 Mart tarihlerinde Edirne DT Sahnesi’ nde saat 20.30’da, 16 Mart tarihinde Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi Sahnesi’nde saat 20.30’da, sanatseverlerle buluşacak.