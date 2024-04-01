Bursa Devlet Tiyatrosunda bu hafta Tarla Kuşuydu Juliet ve Harikalar Mutfağı ve Uçurtmanın Kuyruğu oyunları sanatseverlerle buluşacak.BURSA (İGFA) - “Tarla Kuşuydu Juliet” ve “Harikalar Mutfağı” AVP Sahnesinde, “Uçurtmanın Kuyruğu ” Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.

“Tarla Kuşuydu Juliet” AVP Sahnesinde, 2-3-4-5 Nisan saat 20.30’de, 6 Nisan saat 15.00 ve 20.30’de;

“Harikalar Mutfağı” AVP Sahnesinde 7 Nisan saat 14.00’de;

“Uçurtmanın Kuyruğu”, 2-3-4-5-6 Nisan saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.