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Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta hangi oyunlar sergilenecek?
“Lobotomobilin Üç Seferi” ve “Harikalar Mutfağı” AVP Sahnesinde sanatseverlerle buluşacak
KÜLTÜR-SANAT 27.05.2024, 10:21
“Lobotomobilin Üç Seferi” ve “Harikalar Mutfağı” AVP Sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.
BURSA (İGFA) - “Lobotomobilin Üç Seferi” AVP Sahnesinde 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde saat 20.00’de, “Harikalar Mutfağı” 30, 31 Mayıs tarihlerinde saat 11.00 ve 14.00’de, 01, 02 Haziran tarihlerinde saat: 14.00’de tiyatroseverlerle buluşacak.
“KÜÇÜK PRENSES” VAN FESTİVALİNDE.
“Küçük Prenses” Devlet Tiyatroları Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği kapsamında 28 Mayıs tarihinde saat 11.00 ve 14.00’de “Van Kültür Merkezi Sahnesinde”, tiyatroseverlerle buluşacak.
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