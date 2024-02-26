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Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta

KÜLTÜR-SANAT 26.02.2024, 10:27
Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta “Lobotomobilin Üç Seferi ”ve “Harikalar Mutfağı” AVP Sahnesinde, “Sonum Başlangıcımdır” Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu, haftalık tiyatro programını yayımladı.

 
“Lobotomobilin Üç Seferi, 27-28 Şubat tarihlerinde saat 20.00’de, “Harikalar Mutfağı”  27 Şubat tarihlerinde 11.00’de,  AVP Sahnesinde “Sonum Başlangıcımdır”, 29 Şubat tarihinde saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.

“UÇURTMANIN KUYRUĞU” ELAZIĞ VE MALATYA TURNESİNDE

Bu arada “Uçurtmanın Kuyruğu” 27-28 Şubat tarihlerinde saat 20.00’de,  “Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi’nde; 01 Mart tarihinde saat 20.00’de, 02 Mart tarihinde saat 14.00 ve 20.00’de,  “Malatya Kongre Kültür Merkezi (Kemal Sunal Sahnesi)’nde sanatseverlerle buluşacak.  

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