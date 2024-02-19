Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Devlet Tiyatrosu, sanatseverler için haftalık oyun programını yayımladı. Tarla Kuşuydu Juliet adlı oyun ise Aydın ve Denizli turnesine çıkıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da “Lobotomobilin Üç Seferi ”ve “Harikalar Mutfağı” AVP Sahnesinde, “Şair,Şiir,Şuur (Mehmet Akif Ersoy)” Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.
“Lobotomobilin Üç Seferi, 20-23 Şubat tarihlerinde saat 20.00’de, 24 Şubat tarihinde saat 15.00 ve 20.00’de, “Harikalar Mutfağı” 20 ve 25 Şubat tarihlerinde 14.00’de, AVP Sahnesinde
“Şair Şiir Şuur Mehmet Akif Ersoy”, 22-23 ve 24 Şubat tarihlerinde saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.
“TARLA KUŞUYDU JULİET” AYDIN VE DENİZLİ TURNESİNDE
“Tarla Kuşuydu Juliet” 20-21 Şubat tarihlerinde saat 20.00’de, “Aydın Kültür Merkezi Dr.Hidayet Sayın Sahnesi’nde; 23 Şubat tarihinde saat 20.00’de, 24 Şubat tarihinde saat 14.00 ve 20.00’de, Denizli “Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi D.T. Sahnesi”nde sanatseverlerle buluşacak.
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