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Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta
KÜLTÜR-SANAT 02.01.2024, 10:31
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Bursa Devlet Tiyatrosu, haftalık etkinlik programını yayımladı.BURSA (İGFA) - “Yalan Makinası” ve “Harikalar Mutfağı” (çocuk oyunu) Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde, “Sonum Başlangıcımdır” Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda bu hafta Bursalı sanatseverlerle buluşacak.
Oyunların sahne tarih ve saatleri şöyle:
“Yalan Makinası” AVP Sahnesinde, 2-3-4-5 Ocak saat 20.00’de, 6 Ocak’ta saat 15.00 ve 20.00’de;
“Harikalar Mutfağı” çocuk oyunu, 2-3 Ocak saat 11.00’de ve 7 Ocak saat 14.00’de AVP Sahnesinde;
“Sonum Başlangıcımdır”, 4-5-6 Ocak saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.
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