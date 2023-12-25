Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü bu hafta “Sırça Kümes” adlı oyunu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi (AVP)'nde, “Yalan Makinası” adlı oyunu ise Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşturacak.BURSA (İGFA) - “Sırça Kümes” AVP Sahnesinde, 26-27-28-29 Aralık saat 20.00’de, 30 Aralık’ta saat 15.00 ve 20.00’de;

“Yalan Makinası”, 28-29-30 Aralık saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.

Ayrıca “Yalan Makinası” adlı oyun 26 Aralık Salı günü saat 14.00’de Bursa E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda sahnelenecek.