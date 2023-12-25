Son Dakika
Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta
KÜLTÜR-SANAT 25.12.2023, 16:06
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü bu hafta “Sırça Kümes” adlı oyunu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi (AVP)'nde, “Yalan Makinası” adlı oyunu ise Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşturacak.BURSA (İGFA) - “Sırça Kümes” AVP Sahnesinde, 26-27-28-29 Aralık saat 20.00’de, 30 Aralık’ta saat 15.00 ve 20.00’de;
“Yalan Makinası”, 28-29-30 Aralık saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.
Ayrıca “Yalan Makinası” adlı oyun 26 Aralık Salı günü saat 14.00’de Bursa E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda sahnelenecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|17
|44
|2. Galatasaray
|17
|44
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|17
|29
|5. Beşiktaş
|17
|29
|6. A.Demirspor
|17
|27
|7. Rizespor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|17
|24
|9. Kasımpasa
|17
|23
|10. Ankaragücü
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|21
|12. Alanyaspor
|17
|20
|13. Hatayspor
|17
|19
|14. Başakşehir
|17
|19
|15. Gaziantep FK
|17
|19
|16. Konyaspor
|17
|18
|17. Karagümrük
|17
|17
|18. Samsunspor
|17
|15
|19. Pendikspor
|17
|13
|20. İstanbulspor
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|17
|16
|18. Altay
|17
|11
|19. Giresunspor
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|40
|2. Liverpool
|18
|39
|3. Aston Villa
|18
|39
|4. Tottenham
|18
|36
|5. M.City
|17
|34
|6. West Ham United
|18
|30
|7. Newcastle
|18
|29
|8. M. United
|18
|28
|9. Brighton
|18
|27
|10. Chelsea
|18
|22
|11. Wolves
|18
|22
|12. Bournemouth
|17
|22
|13. Fulham
|18
|21
|14. Brentford
|17
|19
|15. Crystal Palace
|18
|18
|16. Everton
|18
|16
|17. Nottingham Forest
|18
|14
|18. Luton Town
|17
|12
|19. Burnley
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
|18
|38
|4. Barcelona
|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|18
|25
|10. Valencia
|18
|23
|11. Rayo Vallecano
|18
|20
|12. Osasuna
|18
|19
|13. Villarreal
|18
|19
|14. Mallorca
|18
|18
|15. Sevilla
|18
|16
|16. Deportivo Alaves
|18
|16
|17. Cadiz
|18
|15
|18. Celta Vigo
|18
|13
|19. Granada
|18
|8
|20. Almeria
|18
|5
Röportaj & Söyleşi Tümü