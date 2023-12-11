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Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta
KÜLTÜR-SANAT 11.12.2023, 12:58
Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta “Mai ve Siyah” ve “Harikalar Mutfağı” (çocuk oyunu) AVP Sahnesinde, “Şair, Şiir Şuur” Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu haftalık oyun listesini paylaştı.
“Mai ve Siyah” AVP Sahnesinde, 12-13-14-15 Aralık saat 20.00’de, 16 Aralık’ta saat 15.00 ve 20.00’de;
“Harikalar Mutfağı” çocuk oyunu, 11-17 Aralık saat 14.00’te AVP Sahnesinde;
“Şair, Şiir, Şuur”, 14-15-16 Aralık saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.
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