Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta
Bu hafta Bursa Devlet Tiyatrosu “Tarla Kuşuydu Juliet” ve “Tıngır Mıngır Ülke” çocuk oyunu ile Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde, “Sonum Başlangıcımdır” Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.BURSA (İGFA) - “Tarla Kuşuydu Juliet” AVP Sahnesinde, 5-6-7-8 Aralık saat 20.00’de, 9 Aralık’ta saat 15.00 ve 20.00’de; “Tıngır Mıngır Ülke” çocuk oyunu, 10 Aralık saat 14.00’te AVP Sahnesinde; “Sonum Başlangıcımdır”, 7-8-9 Aralık saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.
“HARİKALAR MUTFAĞI” ÇOCUK OYUNU ÇANAKKALE- BİGA VE BALIKESİR TURNESİNDE
Bu arada “Harikalar Mutfağı” adlı çocuk oyunu; 7 Aralık saat 11.00 ve 14.00’de Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde, 9 Aralık saat 11.00 ve 14.00’de Balıkesir Belediyesi Hasan Can Kültür Merkezi'nde “Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı” kapsamında çocuklara ücretsiz olarak sahnelenecek.
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|14
|37
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|26
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|11
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|20
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|15
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|14
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|14
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|0
|0
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|14
|9
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|14
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|27
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|14
|26
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|14
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|14
|13
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|14
|13
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|14
|9
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|14
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|7
|20. Sheffield United
|14
|5
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Girona
|15
|38
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|15
|34
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|14
|31
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|15
|26
|7. Real Betis
|15
|25
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|15
|9
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|7
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