Bursa Devlet Tiyatrosu depremzede çocuklara gidiyor

Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Sinco Akıllı Sincap” çocuk oyunu, 30 Mayıs-10 Haziran 2023 tarihleri arasında, Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki konteyner ve çadır kentlerde çocuklar için ücretsiz sahnelenecek.GAZİANTEP (İGFA) - Depremin çocuklar üzerinde yaratabileceği etkiler düşünülerek, onları hem bedensel hem ruhsal yönden iyileştirebilmek adına Bursa Devlet Tiyatrosu, çocuklar üzerinde olumlu bir etki uyandırmak, hayal güçlerini desteklemek ve moral vermek için “Sinco Akıllı Sincap” oyununu küçük sanatseverlerle buluşturuyor.

İŞTE PROGRAM

“Sinco Akıllı Sincap”ın ilk durağı, 30 Mayıs saat 10.00’da, Gaziantep Merkez Hasan Celal Güzel İlköğretim Okulu bahçesi olacak. Turne Programı:

30 Mayıs 2023 Saat: 17.00 Nur 1 Kent Merkez / NURDAĞI/ GAZİANTEP

31 Mayıs 2023 Saat:17.00 Nur 3 Konteyner Kent / NURDAĞI/ GAZİANTEP

01 Haziran 2023 Saat:17.00 Sakçagözü Mahallesi/ NURDAĞI/ GAZİANTEP

02 Haziran 2023 Saat:18.00 Kalyon Konteyner Kent /İSLÂHİYE/ GAZİANTEP

03 Haziran 2023 Saat:18.00 İslâhiye 1 Konteyner Kent / İSLÂHİYE/ GAZİANTEP

04 Haziran 2023 Saat:18.00 İslâhiye 2 Konteyner Kent/ İSLÂHİYE/ GAZİANTEP