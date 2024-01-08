Bursa Devlet Tiyatroları'nda bu hafta

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü bu haftaki tiyatro programını açıkladı. 'Meraki' adlı oyun Yalova, 'Othello' ise İstanbul turnesine çıkıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta Bursalıları hangi oyunlar bekliyor?

"Meraki ” Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesinde, “Uçurtmanın Kuyruğu ” Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.

“Meraki” AVP Sahnesinde, 9-10-11-12 Ocak saat 20.00’de, 13 Ocak saat 15.00 ve 20.00’de;

“Uçurtmanın Kuyruğu”, 11-12-13 Ocak saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.

“MERAKİ” YALOVA, “OTHELLO” İSTANBUL TURNESİNDE

Bu arada “Meraki” 8 Ocak saat 20.00’de, “Raif Dinçkök Kültür Merkezi”nde Yalova’lı; “Othello” 9-10-11-12-13 Ocak tarihlerinde saat 20.00’de, 14 Ocak saat 15.00’de “Mecidiyeköy Büyük Sahne”de İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.