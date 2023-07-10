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Bursa'daki bu sergide doğa teknolojiyle harmanlandı

KÜLTÜR-SANAT 10.07.2023, 15:24
Bursa'daki bu sergide doğa teknolojiyle harmanlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra güncel sanat galerisi olarak kapılarını sanatseverlere açan Zindankapı, doğanın tüm güzelliklerinin teknolojiyle harmanlandığı, ‘doğanın algoritmaları’ sergisine ev sahipliği yapılıyor.BURSA (İGFA) -  Bursalı sanatseverleri daha çok konsept sergilerle buluşturan Zindankapı Güncel Sanat Galerisi’de açılan altıncı sergi, medya sanatçısı Leo Işıkdoğan’a ait ‘Doğanın algoritmaları’ sergisi oldu.

Bursa Anadolu Lisesi mezunu olan ve Kaliforniya’da yaşayan sanatçı Leo Işıkdoğan’ın “doğanın algoritmaları” başlıklı sergisi, yedi özel çalışmadan oluşuyor. Eserler, özel kodlanmış bir yapay zekâ ve yaratıcı algoritmalarla tasarlandı.

Doğal dünyanın tahmin edilemeyen güzelliği ile matematiksel denklemlerin düzenli yapısı arasındaki ilişki, sergide ortaya koyuldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, Zindankapı’nın hücrelerinde demir parmaklıklar ardındaki muhteşem sergiyi gezdi.

Kodlama ve yapay zekanın kaynaşmasıyla ortaya çıkan çalışmanın, gerçek hayattaki doğal oluşumları anımsatan üretken manzaraları ve algoritmik kalıpları sergileyen ilgi çekici bir görsel deneyim alanı olduğunu belirten Başkan Aktaş, serginin 17 Eylül’e kadar pazartesi hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebileceğini hatırlatıp, tüm sanatseverleri bu görsel şölene davet etti.

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