Bursa'da yüzyılın şarkıları kütüphane için söylenecek

‘Bir kitap biletin olsun’ diyen Fahri Dibekoğlu Türk Müziği Derneği, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi işbirliğinde düzenlenecek Yüzyılın Şarkıları konseri ile kütüphane kurulmasına destek olacak.BURSA (İGFA) - Fahri Dibekoğlu Türk Müziği Derneği; TMMOB’a bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi işbirliğinde Yüzyılın Şarkıları konseri düzenliyor. Kitapların bilet yerine kabul edileceği konserde toplanan kitaplar, geçen hafta hayatını kaybeden Pınar Bulut adına memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki bir okulda kurulacak olan kütüphaneye bağışlanacak.

Fahri Dibekoğlu’nun şefliğini üstleneceği konsere, Salih Taşkın konuk sanatçı olarak katılacak. Nazan Derya’nın sunuculuğuyla düzenlenecek konser, bugün saat 20.00’da BAOB Oditoryum’da gerçekleştirilecek.