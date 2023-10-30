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Bursa'da perde çocuklar ve gençlere açılıyor

KÜLTÜR-SANAT 30.10.2023, 13:47
Bursa'da perde çocuklar ve gençlere açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle düzenlediği 27. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 11 Kasım’da başlıyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra Brezilya, İran, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Hollanda gibi ülkelerden toplam 17 ekibin katılacağı festivalde, 12 sahnede 30 gösteri yapılacak.BURSA (İGFA) - Bursa’nın kültür sanat anlamında uluslararası marka etkinliklerinden olan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin 27’ncisi, 11-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım toplantısı, Tayyare Kültür Merkezi’nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKTSV) Başkanı Sadi Etkeser’in katılımıyla yapıldı.

12 SAHNEDE, 30 GÖSTERİ

Bursa’da sanayiden tarıma, spordan turizme, eğitimden kültüre kadar çok geniş bir sahada önemli işlere imza attıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kültür ve sanat faaliyetlerinin nefes almak kadar elzem bir ihtiyaç olduğunu hatırlattı. İnsanın sadece maddeden ibaret olmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Manevi ve ruhi tarafımızı da kültür-sanat programlarıyla beslememiz gerekiyor. Sanatın hayatımızı güzelleştiren, ufkumuzu açan, gönlümüzü ferahlatan yönünü daima aklımızda tutmamız icap ediyor. Bundan dolayı göreve geldiğimiz günden beri kültür ve sanat faaliyetlerini titizlikle ele aldık ve planladık. Şehrimize ve ülkemize değer katan, uzun soluklu uluslararası etkinliklerimizden birisi de 27.’sini gerçekleştirdiğimiz ‘Uluslararası Bursa Çocuk Ve Gençlik Tiyatroları Festivali’dir. 11-16 Kasım 2023 tarihleri arasında yapacağımız festivalimize Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra Brezilya, İran, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Hollanda gibi ülkelerden toplam 17 ekip katılacak. Ekiplerimiz 12 sahnede, 30 gösteri yapacak. Ayrıca gerçekleştireceğimiz 6 atölye ve bir panel ile festivalimizi zenginleştireceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 12 bin çocuğumuz ve gencimiz festival kapsamındaki tiyatroları ücretsiz izleyebilecek. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere ana sponsorumuz Downtown firmasına ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyor, tiyatro severleri festivalimize davet ediyorum” diye konuştu.

TİYATRO ŞÖLENİ

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKTSV) Başkanı Sadi Etkeser de Türkiye’nin tiyatro alanında çeyrek asrı aşan tek etkinliği olan festival sayesinde, 11-16 Kasım tarihleri arasında Bursa’ya tam anlamıyla bir tiyatro şöleni yaşatacaklarını vurguladı. Bu festival ile çocuk ve gençlerin toplumda sağlıklı, mutlu ve inisiyatif sahibi birey olmalarını amaçladıklarını ifade eden Etkeser, “Festivalimiz, yarının büyükleri olan çocuklarımızı sanatsever yetişkin bireyler olarak topluma hazırlamanın yanı sıra, yeni neslimize özgüven duygusu aşılamakta, gözlem yoluyla öğrenmeyi ve eleştirel düşünce yeteneğini kazanmalarına da katkı sağlamaktadır. Bu yıl ki festival seçkimizde, ülkemizdeki profesyonel tiyatro gruplarının yanı sıra 6 ülkeden 17 ekip yer alacak ve tamamı ücretsiz olarak çocuk ve gençlerimizle buluşacak. 30 gösteri, 8 atölye ve bir söyleşinin gerçekleşeceği festivalimiz; Tayyare Kültür Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Oda Tiyatrosu, Merinos AKKM, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu, Barış Manço Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, ÇEK Sanat Görükle Kültür Merkezi, Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Salonlarında tiyatro severlerle buluşacak.  Festivalimize güç katan Büyükşehir Belediyemize, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ana sponsorumuz DownTown’ın yanı sıra YÖRSAN, Keskinoğlu, Kaplan Okulları, BEBETTO, Özhan Market, Kebapçı İskender, ROYAL Termal Otel, Durmazlar Holding, Limon Catring, WOLKE, Bursa Ticaret Borsası ve Raven Ajans’a şükranlarımızı sunuyoruz. Hayatımızdan sanatın hiç eksik olmaması dileğiyle festivalimizin yeni neslimizin kültür sanat anlayışına katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

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