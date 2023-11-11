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Bursa'da perde çocuk ve gençler için açıldı

KÜLTÜR-SANAT 11.11.2023, 14:02
Bursa'da perde çocuk ve gençler için açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle ve ASSİTEJ Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi katkılarıyla düzenlediği 27. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın kültür sanat anlamında uluslararası marka etkinliklerinden olan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin açılış töreni Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 bin çocuk ve genci ücretsiz olarak tiyatro ile buluşturacak festivalde Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra Brezilya, İran, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Hollanda gibi ülkelerden toplam 17 ekip oyunlarını sahneleyecek. Toplam 12 sahnede, 30 gösterinin yapılacağı, festivalde 6 atölye ve bir de panel gerçekleştirilecek.

Festivalin açılış töreninde konuşan ASSİTEJ Türkiye Başkanı Oya Kermani, “Dile kolay, 27’ncisini yapıyoruz. Çeyrek asrı devirmiş bir festivalden bahsediyoruz. Bu yıl da Türkiye’den ve yurtdışından nitelikli, sürdürülebilir tiyatro yapan grupları davet etmeye çalıştık. Umarım keyif alırsınız. Bize bu imkanı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfına, Kültür ve Turizm Bakanlığına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum” dedi.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Sadi Etkeser de 27 yıldır süregelen festivalin, Türkiye’de bu kadar uzun süredir devam eden tek tiyatro festivali olduğunu hatırlattı. Tiyatronun insanları bir araya getiren, empati kurmasını sağlayan, iletişim, sosyal sorumluluk, takım oyunu gibi bir çok faydası bulunduğunu vurgulayan Etkeser, katkıları nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve tüm sponsor firmalara teşekkür etti.

EKRANLA BÜYÜYORLAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da dünya genelinde çocukların, çocukluklarını yaşayamadıkları bir süreçten geçildiğini belirterek, “Çocuklarımızın akranla değil, ekranla büyüdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Ve görüyoruz ki 0- 4 yaş arası ekrana bağımlı çocuklarda otizmle ilgili belirtiler başlamış. Bu çok tehlikeli. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ana kucaklarından başlayıp evde bakıma kadar hizmetlerle 7’den 70’e herkese dokunmaya çalışıyoruz. Ben hiçbir beklentileri olmayıp, sponsorluklarıyla çocuklarımıza böyle bir ortam sağladıkları için tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Fethi Yıldız ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Sadi Etkeser tarafından festivalin sponsorları olan DownTown, YÖRSAN, Keskinoğlu, Kaplan Okulları, BEBETTO, Özhan Market, Kebapçı İskender, ROYAL Termal Otel, Durmazlar Holding, Limon Catring, WOLKE, Bursa Ticaret Borsası ve Raven Ajans firmalarının yöneticilerine teşekkür plaketi verildi.

Açılış törenin ardından çocuklar, festivalin ilk filmi Papağan Adası’nı izledi.

Festival kapsamında oyunlar, Tayyare Kültür Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Oda Tiyatrosu, Merinos AKKM, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu, Barış Manço Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, ÇEK Sanat Görükle Kültür Merkezi, Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Salonlarında tiyatro severlerle buluşacak.

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