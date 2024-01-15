Bursa'da '39 Basamak'a tam not

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’39 Basamak’ adlı yeni oyununun prömiyerinde, tiyatro severler ve tiyatro eleştirmenlerinden tam not aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yoğun bir prova döneminin ardından ’39 Basamak’ adlı yeni oyununun prömiyerini Tayyare Kültür Merkezi’nde yaptı.

Bursalı sanatseverlerin ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin de ilgiyle izlediği oyun, izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. John Bucan ve Patrick Barlow’ın yazdığı, çevirisini Mehmet Ergen’in yaptığı oyunu, Mehmet Ali Açıl yönetti. Yönetmen Yardımcılığını Tuba Bayram’ın yaptığı oyunda rol alan Aykan Yılmaz, Yüksel Hakverdi, Serdar Soyer ve Faruk Oğur, sahne performanslarıyla izleyiciyi büyüledi.

1935 Ağustos’u, Richard Hannay, can sıkıntısını dağıtmak üzere bir tiyatro oyununa gitmeye karar verir. Hannay, o gece tiyatroda gizemli güzel Annabella’yla tanışır ve kendini Londra’dan İskoçya’ya uzanan çok komik, heyecanlı, hareketli, çılgın bir casusluk serüveninin ortasında bulur. Bu serüvende ise onlara pek çok rolle karşımıza çıkan soytarılar eşlik eder.

Geleneksel komedi anlayışının vazgeçilmez ögeleri; dinamik ve durmak bilmez bir aksiyon, olmayacak ama harikulade teatral rastlantılar, yaptıkları ile yapmak istedikleri birbirine uymayan karakterler, bin bir kalıba giren oyuncular, bu uyarlamada ustalıkla bir araya getirildi.

SEYRETMEYEN KALMASIN

Oyunu izlemek için İstanbul’dan gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Betül Arım, hem oyuna hem de oyuncuların performansına övgüler yağdırdı. Oyunu çok beğendiğini dile getiren Arım, “Oyunu çok beğendim. Diyorum ki seyretmeyen kalmasın. Biz İstanbul'dan geldik bu oyunu seyretmeye. Sadece oyunu seyredip, gidiyoruz. Gerçekten herkesi davet ediyorum. Hem çok eğlenecekler, hem çok gülecekler. Hem de çok heyecanlanacaklar. Yalnız kalbi olan biraz dikkatli gelsin diyorum” dedi.