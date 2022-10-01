Buika İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nde

Kültür ve Turizm Bakanlığının beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, bugün kapılarını açıyor.İSTANBUL (İGFA) - İspanyol müziğinin popüler isimlerinden Buika, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nin konuğu olarak 5 Ekim’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Flamenko, soul ve cazı harmanladığı müziğiyle tüm dünyada büyük beğeni toplayan Grammy ödüllü müzisyen Buika, sevilen şarkılarını bu kez İstanbullular için seslendirecek.

İspanya’dan dünyaya yayılan şöhreti sayesinde müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Buika, ikinci albümü "Mi Nina Lola" ile İspanyol Müzik Ödülleri'nde "En İyi Prodüksiyon" ve "En İyi İspanyolca Albüm" dallarında ödül almış, "El Ultimo Trago" albümüyle de "En İyi Tropikal Albüm" dalında Grammy kazanmıştı.

Türkiye’nin halk müzikleri alanında en köklü festival olma yolunda ilerleyen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nin programı Yavuz Bingöl’ün sanat yönetmenliğinde Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanıyor.