Bozkırın Tezenesi Kocasinan'da anılacak

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın 10.yıldönümü dolayısıyla anma gecesi düzenleyecek. 'Gönül Dağı' Dizisi solisti Edanur Yılmaz ile 'Aşkın Gözyaşları' kitabı yazarı Sinan Yağmur'un katılacağı programla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kadir Has Kültür Merkezi'nde 6 Ekim Perşembe günü saat 20:00'da düzenlenecek olan 'Türkülerle Neşet Ertaş Gecesi'ne tüm Kayserilileri davet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kattıklarını belirten Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Öncelikle herkesin gönlüne taht kurmuş büyük ustayı rahmetle anıyoruz. Hayata dokunuşu, insan sevgisi ve bozlak kültürünün en büyük temsilcilerinden olan Neşet Ertaş'ı, gelecek nesillere aktarılması için çalışmalara devam edeceğiz. Özellikle rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz.

Yerel değerlerimize, Anadolu kültürümüze sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak 'Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın yıldönümü vesilesiyle etkinlik hazırladık. Kadir Has Kültür Merkezi'nde 6 Ekim Perşembe günü saat 20:00'da düzenlenecek olan 'Türkülerle Neşet Ertaş Gecesi'ne tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan etkinliği sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar ise Neşet Ertaş için düzenlenecek olan anlamlı ve önemli etkinlikten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür etti.