Boş Şehir izleyenleri etkiledi

Dejan Dukovski'nin kaleminden çıkan “Boş Şehir” adlı tiyatro oyunu, Endless Art Sahne'de seyircisine duygusal bir atmosfer yarattı.İSTANBUL (İGFA)- Bilge Emin’in çevirisiyle Ömer Duran’ın yönettiği “Boş Şehir” adlı oyun Endless Art Sahne'de sergilendi. Dejan Dukovski'nin büyüleyici kaleminden çıkan eser, savaşın karanlık gölgesi altında sıkışan Gero ve Gyore'un etkileyici hikayesini izleyicilere aktardı.

Oyuncu kadrosunda Tufan Öztürk ve Oğuzcan Doğan’ın yer aldığı trajedi ve dram türündeki bir saatlik oyun, esaretin, düşmanlığın, aşkın, seksin, kadının, paranın, kumardan arkadaşlığa, cinayetten içsel hesaplaşmalara kadar uzanan karmaşık temalarla seyircisine dolu dolu bir deneyim sunuyor. Oyunun karakterleri Gero ve Gyore, karşılaştıkları zorluklarla sarsılan duygusal bağlarıyla birlikte, aynı zamanda savaşın trajedisini ve insan doğasının karmaşıklığını derinlemesine gözler önüne sererek, izleyicinin zihninde kalıcı bir etki bıraktı.