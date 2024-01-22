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Bodrum, Kitap Günleri'ne hazırlanıyor

KÜLTÜR-SANAT 22.01.2024, 13:26
Bodrum, Kitap Günleri'ne hazırlanıyor

Bodrum Belediyesi ve Gümüşlük Akademisi Vakfı işbirliğiyle düzenlenecek olan “Bodrum Kitap Günleri” tanıtım toplantısı yapıldı. Etkinlik açılışı 27 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’da Herodot Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Kültür AŞ ile Gümüşlük Akademisi Vakfı tarafından 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Herodot Kültür Merkezi’nde organizasyonu yapılan Kitap Günleri Basın Toplantısı, Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı.

Tanıtım toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, onur konuğu, yazar Latife Tekin, basın mensupları, ilgili birim amirleri ile personeller katıldı.

Sunucu Banu Tarancı’nın sunumuyla gerçekleşen toplantıda kitap günleri ile ilgili detaylar paylaşılırken Türkiye’nin dört bir yanından yayıncı ve yazarların ağırlanacağı etkinlikte edebiyat, kültür ve sanat dolu günlerin yaşanacağı belirtildi.

Ekolojik duyarlılık yaratmak amacıyla “Doğayı Okumak” temasıyla gerçekleşecek etkinliklerde söyleşiler, belgeseller, tiyatro ve kitap okumayı teşvik edecek kampanyalar düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Başkan Ahmet Aras’ın şehir dışı programı sebebiyle toplantıya katılamadığını belirterek şunları söyledi:

“Bir toplum kültürle, sanatla ve edebiyatla şekillenir. Bodrum Belediyesi olarak bizler de bu değerli etkinliklerle kentimizin var olan kültürel potansiyeline katkı sunmayı hedefliyoruz. Öncelikle bizlerle iş birliği yaparak bu etkinliğin oluşmasına katkı sunan Gümüşlük Akademisi Vakfı’na, Bodrum Kitap Günleri’nin hazırlanmasında emeği geçenlere ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran kıymetli yazarlarımıza, yayınevlerimize teşekkür ederim. Kıymetli kent yaşayanlarını, gençlerimizi, çocuklarımızı, tüm kitapseverleri etkinliğimize bekliyoruz.”

Yazar Latife Tekin ise böyle önemli bir etkinliğin her yıl devam etmesini temenni ettiklerini söylerken, “Kitap günleri etkinliği ülkenin pek çok yerinde düzenleniyor. Bizler de hep birlikte kolları sıvadık. Etkinlikte herkesin çok emeği var. Bodrum’a yakışır bir kitap günleri düzenlemek çok emek istiyor. Program içeriğini hazırlarken Bodrumlu yazarların da katılım sağlaması için çalışmalar yaptık” diyerek basın mensuplarının da desteğini beklediğini belirtti. 

Yazar Latife Tekin’nin yanı sıra Nazlı Eray, Şükrü Erbaş, Pelin Batu, Ayşe Kulin, Yekta Kopan, Buket Uzuner, Zeynep Oral ve daha pek çok kıymetli yazar ve şairin katılacağı etkinliğin her yıl düzenlenmesi planlanıyor.

Toplantı sonunda basın mensuplarının soruları yanıtlanırken etkinlik boyunca Herodot Kültür Merkezi’ne ücretsiz ulaşım imkânı da sunulacağı bildirildi.

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