Bodrum Kitap Günleri ilgi görüyor

Bodrum Belediyesi ile Gümüşlük Akademisi Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Kitap Günleri yoğun bir katılımla devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi iştiraki Kültür AŞ organizasyonuyla Herodot Kültür Merkezinde devam eden kitap fuarında yazar söyleşileri, kampanyalar, Bodrum Belediyesi stantları ilgi çekiyor.

Gün boyunca hareketli saatlerin yaşandığı etkinliklere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu yanı sıra başkan yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, İbrahim Akbaş, meclis üyeleri, yazarlar, edebiyat ve sanat tutkunları katıldı.

28 Ocak Pazar günü gerçekleşen etkinliklerde, Yazar Ayşe Kulin ile Tarihçi Yazar Pelin Batu söyleşi ve imza günü vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kulin söyleşide son kitabı Yarın Yok’dan bölümler okurken çocukluk anılarından da bahsetti.

40 yıldır yazarlık yaptığını belirten Kulin, Bodrum’da gerçekleşen kitap günlerine davetleri dolayısıyla Bodrum Belediyesine teşekkür etti. Aynı gün gerçekleşen Pelin Batu söyleşisinde ise Ana Tanrıçaların Doğa Mitleri temasıyla tanrıçalar anlatıldı.

Akşam saatlerinde ise Tunay Devrim ve Edip Yeşil’in "Öyle Bir Yere Geldik ki… Hiçbir sokağın adı yok” Fotoğraf Sergisinde deprem temalı fotoğraflar katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Özel Kalem Müdürü Çağdaş Uyar’ın Bodrum’da Yerel Siyaset kitabının imza günü ise sevenlerinin katılımıyla gün boyunca devam etti.

29 Ocak Pazartesi kitap fuarı kapsamında söyleşiler ve imza günleri sürerken Prof. Dr. Süha Özkan, Mimar Ahmet Berk ve Yazar Latife Tekin’in “Kent, Mimarlık ve Edebiyat” üzerine söyleşisi gerçekleşti. Ardından Yazar Mehmet Ülküm ve Yazar Mine Söğüt’ün "Çocukluğumun Gümüşlüğü” söyleşisi ve imza günü ilgiyle takip edildi. Söyleşide eski Bodrum ve anılar anlatıldı.

Yazar Polat Özlüoğlu ile “Okumanın Doğasında Kitap Kulüpleri ve Yazar ile Sohbet”, Yazar Özgür Mutlu tarafından “Doğada Yaşamak, Yazıda Nefes Almak” söyleşisi ve imza etkinliği yapıldı.

30 Ocak Salı etkinlikleri ise şöyle:

14.00-15.00 Buket Uzuner Doğayı Kadınlar Okuyor; Ekofeminizm

15.30-16.30 Figen Şakacı Edebiyatın doğasında Ne Var?

17.00-18.00 İsmail Kün- Nazlı Berivan Ak Bir Bağımsız Kitabevi Hikayesi;

“Kitapçı” Belgesi Gösterimi ve Söyleşi