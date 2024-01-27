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Bodrum Kitap Günleri başladı

KÜLTÜR-SANAT 27.01.2024, 17:02
Bodrum Kitap Günleri başladı

Bodrum Belediyesi ve Gümüşlük Akademisi Vakfı iş birliği ile düzenlenen “Bodrum Kitap Günleri” fuarı açıldı.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Kültür AŞ organizasyonuyla Herodot Kültür Merkezinde 3 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan kitap günlerinin açılışı bugün yapıldı.

Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye meclis üyeleri, onur konuğu Yazar Latife Tekin, eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, belediye birim müdürleri, vatandaşlar, yazarlar ve basın mensupları katıldı. 

Banu Tarancı’nın sunumuyla gerçekleşen Kitap Günleri etkinliğinde açılış konuşmaları yapılırken Yazar Latife Tekin çok heyecanlı ve sevinçli olduklarını belirterek kitap günleri ile ilgili bilgiler verdi. Tekin, “Bodrum’un çok çekici bir doğası var. Hem duyarlılık oluşturmak hem de ‘doğamızı nasıl koruruz’ diye edebiyatçılar, okurlar, Bodrumlular olarak konuşma fırsatı bulabilmek düşüncesiyle temamızı ‘doğayı korumak’ olarak belirledik. Pek çok yazarımız gelecek. Pek çok konuda tartışmalar sürecek. Bu, ilk kitap günleri. Gelenekselleşmesini istiyoruz” diyerek Başkan Ahmet Aras’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ise Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tebrik ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Kitap Günleri, yazarlar ile okuyucularının buluşması, okuma alışkanlığının gelişmesi, yazarlarımızın kitaplarını tanıtabilmeleri gibi pek ç  ok fayda için gerçekleştirilir.

Kültürel buluşma noktası olarak değerlendirdiğimiz etkinliğimizi değerli kılan yayınevlerimize, yazarlarımıza, misafirlerimize, siz değerli dostlarımıza katılımlarınız için teşekkür ederim. Bodrum'un zengin edebi mirasının korunması ve geliştirilmesi, çağdaş yaşamın ayrılmaz parçası olan kitapların kentimizde okur yazarlara rahatlıkla ulaşması, kıymetli yazarlarımızın eserleri ile hayat felsefelerinin benimsenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı ve tüm kitapseverleri, Bodrum yaşayanlarını 3 Şubat’a kadar devam edecek olan etkinliğimizde görmekten mutluluk duyacağız.”

Etkinlik alanında belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri müdürlüklerinin stantları yer alırken çeşitli yayınevlerinin kitapları okuyucuyla buluşuyor. 

Doğayı Okumak temasıyla gerçekleşen fuarın ilk gününde;

Şükrü Erbaş “Dünya Şairin Hem Ana Rahmidir Hem de Mezarıdır”

Nazlı Eray “Hayat Dediğimiz Şu Hezeyan”

Deniz Yüce Başarır ile Başar Başarır “Halikarnas Balıkçısı’ndan Günümüze Bu Coğrafyanın Edebiyata Yansıyan Renkleri” söyleşileri gerçekleştirildi.

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