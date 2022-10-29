Bodrum'da Ezoterizm zirvesi

Muğla'nın Bodrum Belediyesi “Ezoterizm ve Felsefe Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.MUĞLA (İGFA) - Grimoir Akademi ve SevMedya işbirliği ile düzenlenen zirve 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde Şevket Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Toplantıda konusunda Türkiye’nin en popüler akademisyen ve eğitimcileri olan Murat İrfan Ağcabay, Göktuğ Halis,Osman S.Börütecene,Can Sinanoğlu ve Fulya Erdemil’in konuşmacı olacak.

Zirve hakkında Grimoir Akademi kurucusu Selin Acar “Türkiye’de ilk kez ezoterizmin enine boyuna eline alınacağı etkinliği çok felsefeci geçmiş bu coğrafyada düzenlemek büyük mutluluk. Bodrum Belediyesi’ne destekleri için teşekkür ediyoruz”dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras düzenlenen etkinliği vatandaşların ücretsiz izleyebileceklerini ve oturumlara interaktif katılabileceklerini belirterek konuya ilgi duyan herkesi zirveye davet etti.