BLİS öğrencilerinden farkındalık sergisi

Bilkent Laboratory and International School (BLİS) öğrencileri Birce Alya Akbulut ve Mira Kaya toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat etmek için hazırladıkları resim sergisi ile Bilkent Center’da.İSTANBUL (İGFA) - Blis 4. sınıf öğrencileri Birce Alya AKBULUT ve Mira KAYA toplumsal cinsiyet eşitliği için el kaldırdı. İlkokul bitirme ödevleri kapsamında seçtikleri, sürdürülebilir küresel hedeflerden biri olan, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ konusuna dikkat çekmek için okul arkadaşlarının da yardımıyla bir resim sergisi projesi oluşturan öğrencilerin sergisi Bilkent Center’da yerini aldı. 8 hafta süren ödevleri kapsamında kadının iş hayatındaki yeri üzerine çeşitli araştırmalar yapan Birce Akbulut ve Mira Kaya’nın sergisi büyük beğeni topladı.

Kadın Koalisyonu Sosyal Medya ve Uluslararası Koodinatörü Selma Acuner, Türk Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Sema Kendirci ve UNDP Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Gözde Keçeci ile görüşerek cinsiyet eşitsizliğinin Türkiye ve dünyadaki boyutunu anlamaya çalışan öğrenciler, yakın çevrelerinde kadın konusunda farkındalık yaratmak adına, öğrendikleri bilgileri arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaştı. Bu farkındalığı toplum geneline yaymayı, kendilerinin ve arkadaşlarının çizdikleri resimler ile bir resim sergisi açarak öğrendiklerini topluma anlatmak istediklerini dile getiren öğrenciler; böyle bir sergiyi Bilkent Center’da ziyaretçiler ile buluşturdukları için mutlu olduklarını dile getirdi.