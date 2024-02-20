“Bir Şehrin Hikayesi” ile İzmit’te büyülü gece

İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu’nun sergilediği, “Bir Şehrin Hikayesi, Nikomedia’dan İzmit’e” tiyatral dans gösterisi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ni dolduran İzmitlileri adeta büyüledi .KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, “Bir Şehrin Hikayesi, Nikomedia’dan İzmit’e” tiyatral dans gösterisi ile dün akşam Yahya Kaptan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahneye çıktı. İzleyicilerin merdivenlere kadar doldurduğu, ayakta izlediği büyük gösteri izleyenleri adeta büyüledi. Muhteşem performansa imza atan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu gösteri sonunda dakikalarca alkışlandı.

GENİŞ KATILIM

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Nikomedia’dan İzmit’e” tiyatral dans gösterisine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra IGF Dünya Folklor Birliği Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma, İtalya Popüler Gelenekler Federasyonu Başkanı ve IGF Senatörü Benito Vittorio Umberto Ripoli, İGF Yönetim Kurulu Üyeleri; Robertistvan Laszlo ve Florian Kosyo ve İGF heyeti, Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

“BİR KEZ DAHA GURUR DUYDUK”

Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğunun gösterisi sonrasında sahnede konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu gençler bu akşam için çok büyük emek verdiler, alın teri döktüler. Onlar bu kentin çocukları, bu ülkenin geleceği. Cumhuriyetin bekçileri onlar, Atamızın gençliği onlar. Bu akşam bir kez daha gurur duyduk. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepsinin emeğine, yüreğine ve sanatına sağlık. 3 yıllık bir ekip. Bu muhteşem salon atmosferinde onlar da hayatlarının en güzel gecelerinden birini yaşadılar.

“BU KENTTE NİKOMEDİA ATEŞİ DOĞDU”

Ben onlarla çok gurur duydum. Bu kentin çocuklarının geleceğine ufacık da olsa katkı oluyorsa ne mutlu bize. Bu ekip her şeyi kendi özgücüyle yapıyor. Bütün kareografiyi, sahne kısmını, müzikleri, hikayeleştirmeyi yapıyorlar. Bu kentte Anadolu Ateşi gibi bir Nikomedia Ateşi doğdu diyorum. Onlar benim gözümde bir Nikomedia Ateşi ve bu kentin markası. Çok yaşayın çocuklar. Hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. İyi ki varsınız, teşekkür ediyorum” dedi.

EMEĞİ GEÇEN İSİMLER UNUTULMADI

İzmit’in Nikomedia’dan Bizansa, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar tüm tarihsel sürecinin ele alındığı oyun izleyenlerden tam not aldı. Tamamen dolu salonda sergilenen oyun sonunda Başkan Hürriyet, antrenörler Berkan Çelik, Meltem Öztürk Başyiğit ve Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Enis Üstüntaş’a plaketlerini takdim etti. Program sonunda Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ve protokol hatıra fotoğrafı çekildi.