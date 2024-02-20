Son Dakika

“Bir Şehrin Hikayesi” ile İzmit’te büyülü gece

KÜLTÜR-SANAT 20.02.2024, 11:36
“Bir Şehrin Hikayesi” ile İzmit’te büyülü gece

İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu’nun sergilediği, “Bir Şehrin Hikayesi, Nikomedia’dan İzmit’e” tiyatral dans gösterisi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ni dolduran İzmitlileri adeta büyüledi .KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, “Bir Şehrin Hikayesi, Nikomedia’dan İzmit’e” tiyatral dans gösterisi ile dün akşam Yahya Kaptan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahneye çıktı. İzleyicilerin merdivenlere kadar doldurduğu, ayakta izlediği büyük gösteri izleyenleri adeta büyüledi. Muhteşem performansa imza atan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu gösteri sonunda dakikalarca alkışlandı.  

GENİŞ KATILIM

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Nikomedia’dan İzmit’e” tiyatral dans gösterisine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra IGF Dünya Folklor Birliği Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma, İtalya Popüler Gelenekler Federasyonu Başkanı ve IGF Senatörü Benito Vittorio Umberto Ripoli, İGF Yönetim Kurulu Üyeleri; Robertistvan Laszlo ve Florian Kosyo ve İGF heyeti, Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

“BİR KEZ DAHA GURUR DUYDUK”

Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğunun gösterisi sonrasında sahnede konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu gençler bu akşam için çok büyük emek verdiler, alın teri döktüler. Onlar bu kentin çocukları, bu ülkenin geleceği. Cumhuriyetin bekçileri onlar, Atamızın gençliği onlar. Bu akşam bir kez daha gurur duyduk. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepsinin emeğine, yüreğine ve sanatına sağlık. 3 yıllık bir ekip. Bu muhteşem salon atmosferinde onlar da hayatlarının en güzel gecelerinden birini yaşadılar. 

“BU KENTTE NİKOMEDİA ATEŞİ DOĞDU”

Ben onlarla çok gurur duydum. Bu kentin çocuklarının geleceğine ufacık da olsa katkı oluyorsa ne mutlu bize. Bu ekip her şeyi kendi özgücüyle yapıyor. Bütün kareografiyi, sahne kısmını, müzikleri, hikayeleştirmeyi yapıyorlar. Bu kentte Anadolu Ateşi gibi bir Nikomedia Ateşi doğdu diyorum. Onlar benim gözümde bir Nikomedia Ateşi ve bu kentin markası. Çok yaşayın çocuklar. Hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. İyi ki varsınız, teşekkür ediyorum” dedi. 

EMEĞİ GEÇEN İSİMLER UNUTULMADI

İzmit’in Nikomedia’dan Bizansa, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar tüm tarihsel sürecinin ele alındığı oyun izleyenlerden tam not aldı. Tamamen dolu salonda sergilenen oyun sonunda Başkan Hürriyet, antrenörler Berkan Çelik, Meltem Öztürk Başyiğit ve Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Enis Üstüntaş’a plaketlerini takdim etti. Program sonunda Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ve protokol hatıra fotoğrafı çekildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. Arsenal 25 55
3. M.City 24 53
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 24 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 24 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8