Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan (59) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık sorunlarıyla mücadele eden 59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberi oyuncu arkadaşı Hamdi Alkan kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

ÇOCUK OYUNCU OLARAK BAŞLAMIŞTI

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde doğdu, liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğa hayat verdi.

1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise reklam projesinde yer aldı. 2011 yılında HTV kanalında bir program yaptı.

2012'de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı. https://twitter.com/HamdiAlkan/status/1581211081925541889