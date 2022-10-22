Beyoğlu Kültür Yolu'nda etkinlikler sürüyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 1-23 Ekim tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde TÜRSAK Vakfı’nın gerçekleştirdiği “Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”nın 20 Ekim günü düzenlenen etkinlik programında Çakallarla Dans Film Söyleşisi’nin yanı sıra Gençler İçin Senaryo Yazım Atölyesi ve Çocuklar İçin Çizim Atölyesi yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 1-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde TÜRSAK Vakfı’nın gerçekleştirdiği “Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”nın etkinlik programında 20 Ekim Perşembe günü İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu’nda “Çakallarla Dans” film ekibinden Didem Balçın, Hakan Bilgin, Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi gençlerin sorularını cevapladı. Ayrıca Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde yapılan Gençler İçin Senaryo Yazım Atölyesi’nde Etem Caner Karaüç ve Çocuklar İçin Çizim Atölyesi’nde Kral Şakir’in çizeri Varol Yaşaroğlu ile keyifli bir anlar yaşandı.

Buluşmalar kapsamında “Çakallarla Dans” filminin oyuncularından Didem Balçın ve Hakan Bilgin’in yanı sıra filmin yapımcısı Murat Şeker ve yönetmeni Ali Tanrıverdi gençlerle bir araya geldi. Neden sinemaya ihtiyaç duyulduğu üzerinde durulan sohbette Balçın ve Bilgin, gençlere oyunculuk ile ilgili tüyolar sundu. Bu filmin oyunculuk noktasında bambaşka bir deneyim yaşattığını ifade eden Didem Balçın, “Seyircinin kahkaha atarak izlediği bir sahnede sizin gözleriniz dolabiliyor. Oyunculuk böyle farklı bir deneyim.” diyerek oyuncu olmak isteyen gençlere ipuçları verdi.

Oyunculukta pek çok akım bulunduğunu hatırlatan Hakan Bilgin, sıradanlığı aşmak için gerekli olanları, “Bu akımlar içerisinde kaybolmadan, kendi özünüzü alırsanız fark edilirsiniz. Yazdığınız, çektiğiniz veya oynadığınız herhangi bir şeyde birikiminizle ilerlemeyi başarırsanız parmakla gösterilirsiniz.” sözleriyle anlattı. Çakallarla Dans filminde belli etmeden sinema içinde tiyatro yaptıklarını söyleyen Murat Şeker, “Cesur davranarak iyi bir film ortaya koyabilirsiniz. Vazgeçmemelisiniz. Çünkü sinemaya hepimizin ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Bir yönetmenin nasıl olması gerektiğinden bahseden Ali Tanrıverdi, “Karakterleri olgunlaştırmak, kendi içinde bir baskıyı da barındırıyor. Ama her engel, aynı zamanda ilham verici.” diye konuştu.

Festival kapsamında gerçekleştirilen “Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”nda senarist ve oyuncu Etem Caner Karaüç, gençlerle senaryo yazım süreci hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Düzenlenen “Gençler İçin Senaryo Yazım Atölyesi”nde gençlere örnek senaryolar üzerinden anlatım yapan Karaüç, mekân detaylarının nasıl yaratıldığından bahsetti. Senaryonun, sinema için bir temel niteliğinde olduğunu söyleyen Karaüç, “Bir senaryoya başlarken en önemli unsur, bizim insanlara ne anlatmak istediğimiz. Bunu hangi cümle ve hikâye üzerinden kuralım? Aslında en temel meselemiz bir dünyamızın olması.” dedi.

KRAL ŞAKİR'İ ÇİZDİLER

Buluşmalar kapsamında düzenlenen “Çocuklar İçin Çizim Atölyesi”nde minik katılımcılar, çok sevdikleri Kral Şakir karakterinin yaratıcısı olan karikatürist Varol Yaşaroğlu ile buluştu. Yaşaroğlu’nun son anda gelişen rahatsızlığı nedeniyle online olarak gerçekleşen atölyede Varol Yaşaroğlu ile çocuklar, Kral Şakir çizgi dizisindeki iki karakteri çizdiler. Daha sonra çizdikleri bu karakterleri konuşturan çocuklar, atölyenin son bölümünde ise Varol Yaşaroğlu’na karikatür ve çizim yöntemleri ile ilgili merak ettikleri tüm soruları yönelttiler.

“Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”nda Gençler İçin Senaryo Geliştirme Atölyesi’nde Hilal Çelenk, Çocuklar İçin Okuma Tiyatrosu Atölyesi’nde Gülşah Özdemir Koryürek gençler ve çocuklarla bir araya gelecek. Buluşmalar kapsamında düzenlenen atölyeler ile Türkiye’de sinema eğitimi gören veya sinemayı kendine kariyer olarak belirlemiş gençlerin ve sinemaya meraklı çocukların tecrübe kazanmalarını sağlayarak, gelecekte hazırlayacakları kısa ve uzun metrajlı film veya dizi projelerini yapımcılara nasıl sunacakları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanıyor. Deneyim aktarımı söyleşileriyle de gençlerin ve çocukların sektör profesyonelleri ile tanışmalarını sağlamak, üretecekleri sanatsal içerikler ile ulusal ve uluslararası platformlarda etkin olarak yer almalarını ve oluşturulacak platform ile birçok gencin ve çocuğun bir araya gelerek etkin bir iletişim ağı yaratmalarına yardımcı olmak hedefleniyor.

“Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”, İstanbul’da sinema eğitimi veren üniversitelerin öğrencileri ile sinemaya meraklı ve kendine bu alanda kariyer hedefleyen gençlerin ve 8-13 yaş arası çocukların katılımına açık olarak düzenleniyor. Etkinlik programında 12 atölye ve 3 söyleşi yer alırken; atölyeler Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde, söyleşiler ise İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu’nda gerçekleştiriliyor.