Kültür ve Turizm Bakanlığının beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde konser veren Ceza, müzikseverleri coşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde konser veren Ceza, müzikseverleri coşturdu.

1 Ekim’den bu yana devam eden Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde Ceza fırtınası esti. AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşan rap müziğin yıldız ismi Ceza hem coştu hem coşturdu. Festival kapsamında en sevilen şarkılarını seslendiren ünlü müzisyene, konser alanını dolduran binlerce hayranı da eşlik etti.