Beyoğlu Kültür Yolu Festivali fotomaratonla başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 2500 fotoğrafçının katıldığı fotomaraton etkinliğiyle üçüncü kez kapılarını açtı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde başlayan etkinliğin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Festivallerimizi her sene beş şehir daha ekleyerek ülkemizde hızlı bir şekilde yaygınlaştıracağız” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya olmak üzere beş şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin ilk rotası olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere gündüzden geceye uzanan 1000’den fazla etkinliğe sahne olacak festival, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde 2500 fotoğrafçının katıldığı fotomaraton heyecanıyla kapılarını açtı.

DÜNYAYA ULAŞIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, etkinliğe katılan fotoğrafçılara hitaben yaptığı konuşmada, fotoğraf sanatının kültür sanat etkinliklerini tanıtmakta çok önemli bir araç olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Sizin çekeceğiniz fotoğraflar sosyal medya ile başlayıp, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’ye, sonrasında da dünyaya yayılıyor. Bugün de etkinliklerimizde bizim göremediğimiz yönleri görüp, fotoğraflarınız aracılığıyla herkese ulaşmasını sağlayacaksınız. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bu yıl çok daha şenlikli, çok daha organize bir şekilde yoluna devam ediyor. Beyoğlu Kültür Yolu ile başladığımız festivallerimizi tüm Türkiye’ye yayıyoruz. Çanakkale ile başladık, Konya ile devam etti. Şimdi de Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivallerimizi başlattık. 8 Ekim’de Diyarbakır’da da başlayacak. Festivallerimizi her sene beş şehir ­daha ekleyerek ülkemizde hızlı bir şekilde yaygınlaştıracağız.”

ALTI SAAT FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Bakan Ersoy, kısa konuşmasının ardından kendisi de fotoğraf çekerek festivalin ilk büyük etkinliği olan fotomaraton yarışmasını başlattı. Fotoğraf Organizasyonları Derneği’nin (FOTON) düzenlediği etkinliğe, amatör ve profesyonel fotoğraf severlerden oluşan 2500 kişi katıldı. Fotoğraf severler AKM, Şişhane Meydanı ve Galataport’ta belirlenen 3 farklı tema kapsamında 6 saat boyunca en iyi kareyi yakalamak için eğlenceli bir rekabete girdi. Fotomaratonda dereceye girenler, 23 Ekim’de Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

TÜM SERGİLERE BÜYÜK İLGİ

AKM’den Galataport İstanbul’a uzanan 4,1 kilometrelik bir rotayı kapsayan festivalin açılışıyla birlikte kültür sanat etkinlikleri de toplumla buluştu. Kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi İstanbul Sinema Müzesi’nde açıldı. Ziyaretçiler, başyapıtların yaratıcısı olarak sinema tarihinde çığır açmış olan sinema dehası Kubrick’in sıra dışı dünyasını, yayınlanmamış belge ve senaryoların yanında obje, kamera, lens ve orijinal kostümlerle keşfetmek için sıraya girdi. İstanbul AKM Çok Amaçlı Salon’da Selçuk Artut’un “Geomart-UT17” adlı dijital sergisi ile AKM Galeri’de Devrim Erbil’in “Renkler ve Teknikler” sergisi sanatseverlerin büyük ilgisiyle karşılandı.

GALATAPORT AÇIK ALANDA HEYKEL ŞÖLENİ

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde geçmişten bugüne Beyoğlu’nun güzelliklerini gözler önüne seren “Yabancı Seyyahların Gözüyle Beyoğlu” sergisi, Akbank Sanat’ta “Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40 Yılı” sergisi, Pera Müzesi’nde ise Ağırlık ve Ölçü Sanatı, Osman Hamdi Bey ve Kesişen Dünya sergileri sanatseverlerle buluştu. Salt Galata ve Salt Beyoğlu, 90’lar kültürünü yeniden yaşatan ‘Sahnede 90’lar’ sergisini, Meşher, aşk mitinden hareketle yansıma, yankılanma, başkalaşma temalarını işlediği “Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?” sergisini katılımcıların beğenisine sundu. Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda 10 heykel ve enstalasyondan oluşan Duvarları Aşmak: Açık Alanda Heykel Sergisi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Sanatseverler, AKM Tiyatro Fuaye’de akıllı fanlarla koreografik performans sergileyen “Tül” enstalasyonu ile AKM Kültür Sokağı’nda Gülveli Kaya, Devabil Kara ve Mehmet Kavukçu’nun küratörlüğünü yaptığı “Yolda” sergisini ilgiyle inceledi.

Cercle d'Orient'in tarihi dokusunda kendi ismini taşıyan özgün tekniği ile dokuma sanatına yeni nesil bir yorum getiren sanatçı Fırat Neziroğlu’nun sergisi, dijital sanat topluluğu Mösyö d’Art Community’nin tarihi eser kaçakçılığına dikkat çektiği “Escape Story” NFT koleksiyonu, Azerbaycan’ın ilk yapay zeka sanatçısı Şuşa’nın sergisi Discovery Karabakh, KADEM’in destekleri ile Hilal Büşra Cebeci’nin kadın ve erkek eşitliğini, yüz temsilleri üzerinden sorgulayan metaforik bir okuma önerisi sunduğu video fotoğraf sergisi de kapılarını açtı.

SEÇKİN OPERA VE BALE GÖSTERİLERİ AKM'DE

AKM Türk Telekom Opera Salonu festival boyunca hem en sevilen opera ve bale gösterilerine hem de dünya starlarına ev sahipliği yapacak. 3 Ekim’de G.Bizet’in ikonik eseri Carmen, İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin bale yorumuyla programda yer alacak. 12 Ekim’de Saraydan Kız Kaçırma operası, 13 Ekim’de Don Kişot balesi sanatseverlerle buluşacak. 15 Ekim’de İspanyol sanatçı Carlos Rodrigez’in imzasını taşıyan “Picasso Eterno” balesi flamenko rüzgârı estirecek. 17 Ekim’de Ankara Devlet Opera ve Balesi Kuğu Gölü balesini, 22 ve 23 Ekim’de de İzmir Opera ve Balesi La Traviata operasını sahneleyecek. 20 Ekim’de Anadolu Ateşi, 21 Ekim’de Troya, Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini dansla buluşturacak.

FESTİVALDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Festival kapsamında İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nin konukları İspanyol müzisyen Buika 5 Ekim’de, İrfani Türküler 6 Ekim’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Portekiz’in Grammy ödüllü duygusal sesi Mariza 2 Ekim’de, dünyanın ünlü opera evlerinde sahne alan Letonyalı ünlü opera sanatçısı Kristine Opolais ile yine dünyanın pek çok önemli opera evinde önemli eserlerde başrollerde yer alan tenor Murat Karahan 8 Ekim’de, flamenko dehası Paco Pena & Friends 9 Ekim’de, ünlü Amerikalı caz sanatçısı Stacey Kent 10 Ekim’de, dünyanın en önemli besteci ve piyanistlerinden Havasi 11 Ekim’de, çalışmalarını ABD'de sürdüren dünyaca ünlü müzisyen Fahir Atakoğlu 14 Ekim’de, İspanyol şarkıcı Monica Molina 16 Ekim’de, Doğu ve Batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen kamança sanatçısı Mark Eliyahu 18 Ekim’de, İngiliz sanatçı Yusuf İslam 19 Ekim’de, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Festival boyunca AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi, Galataport Meydan Sahnesi ve Şişhane Meydan Açıkhava Sahnesi ücretsiz konserlerin adresi olacak. Aralarında Goran Bregoviç, Fatih Erkoç, Mazhar Alanson, Sertab Erener, Ceza, Levent Yüksel, Murat Dalkılıç, Ümit Besen & Pamela, Kubat, Erol Evgin ve Murat Boz’un da bulunduğu pek çok sanatçı açık havada müzik ziyafeti yaşatacak. AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi’nde konserlerin yanı sıra Neşeli Günler’den Bergen’e, Batman’dan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi’ne farklı türdeki filmler de sanatseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında gerçekleşecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere https://beyoglu.kulturyolufestivalleri.com/ internet adresinden ulaşılabiliyor. Festivaldeki ücretli etkinliklerle ilgili biletler ise https://biletinial.com/ adresinden satın alınabilir.