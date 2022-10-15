Beyoğlu Kültür Yolu çocukları ağırlıyor

Bu yıl 1-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde TÜRSAK Vakfı’nın gerçekleştirdiği “Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”nın etkinlik programında sinema sektörüne yönelik atölye ve söyleşilerle gençler ve çocuklar ağırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Buluşmalar kapsamında 18-21 Ekim tarihleri arasında İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu’nda düzenlenecek söyleşilerde “Teşkilat” ve “Sipahi” dizileri ile “Çakallarla Dans” filminden oyuncu ve yapımcılar sinemaseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde düzenlenen “Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”nın 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek Teşkilat Dizisi Söyleşisi’nde oyuncular Serdar Yeğin, Seren Deniz Yalçın ve Yunus Narin sinemayla ilgilenen gençlerle bir sohbet gerçekleştirecek.

Buluşmalar kapsamında 19 Ekim tarihinde düzenlenecek Sipahi Dizisi Söyleşi’nde dizinin başrol oyuncuları Özge Gürel, Kaan Yıldırım ve dizinin senaristi Ali Doğançay gençlerle bir araya gelecek.

“Gençlik ve Çocuk Buluşmaları” kapsamında 20 Ekim tarihinde yapılacak Çakallarla Dans Film Söyleşisi’nde filmin yapımcısı Murat Şeker ve filmin yönetmeni Ali Tanrıverdi sinema meraklılarıyla bir söyleşi düzenleyecek.

Gençlere yönelik yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, oyunculuk ve yapımcılık atölyelerinin yanı sıra çocuklar için animasyon, drama, yaratıcı yazarlık gibi atölyelerin düzenlendiği “Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”; Teşkilat Dizisi Söyleşisi, Sipahi Dizisi Söyleşisi, Gençler İçin Senaryo Yazım Atölyesi’nde Etem Caner Karaüç, Çakallarla Dans Film Söyleşisi, Çizim Atölyesi’nde Varol Yaşaroğlu, Gençler İçin Senaryo Geliştirme Atölyesi’nde Hilal Çelenk, Çocuklar İçin Okuma Tiyatrosu Atölyesi’nde Gülşah Özdemir Koryürek gençler ve çocuklarla bir araya gelecek.

Gençler ve Çocukların Gelecekteki Hayallerine Dokunmak Hedefleniyor

Buluşmalar kapsamında düzenlenen atölyeler ile Türkiye’de sinema eğitimi gören veya sinemayı kendine kariyer olarak belirlemiş gençlerin ve sinemaya meraklı çocukların tecrübe kazanmalarını sağlayarak, gelecekte hazırlayacakları kısa ve uzun metrajlı film veya dizi projelerini yapımcılara nasıl sunacakları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanıyor. Deneyim aktarımı söyleşileriyle de gençlerin ve çocukların sektör profesyonelleri ile tanışmalarını sağlamak, üretecekleri sanatsal içerikler ile ulusal ve uluslararası platformlarda etkin olarak yer almalarını ve oluşturulacak platform ile birçok gencin ve çocuğun bir araya gelerek etkin bir iletişim ağı yaratmalarına yardımcı olmak hedefleniyor.

“Beyoğlu Kültür Yolu Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”, İstanbul’da sinema eğitimi veren üniversitelerin öğrencileri ile sinemaya meraklı ve kendine bu alanda kariyer hedefleyen gençlerin ve 8-13 yaş arası çocukların katılımına açık olarak düzenleniyor. Etkinlik programında 12 atölye ve 3 söyleşi yer alırken; atölyeler Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde, söyleşiler ise İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu’nda gerçekleştiriliyor.