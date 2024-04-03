Beylikdüzü'nde Kültür sanat etkinlikleri Nisan ayında da doludizgin  

Kültür ve sanat adına kesintisiz hizmet veren Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), Nisan ayında da dopdolu etkinliklerle sanatseverlerin buluşma noktası olacak. Tiyatrodan konsere, stand up gösterilerinden çocuk oyunlarına kadar birçok etkinliğe ev sahibi yapacak etkinliklerle, Beylikdüzü Sahnesi duayen sanatçıları ağırlamaya devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü’nde kültür sanat etkinlikleri Nisan ayında da hız kesmeden devam ediyor. “Güneyli Bayan” oyunuyla Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert, “Bir Yastıkta” ile Ali Poyrazoğlu, “Ahududu” ile Nedim Saban, Melek Baykal, Suna Keskin, “Bir Başarısızlık Hikayesi” ile Cengiz Küçükayvaz ve tiyatronun bir çok usta ismi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Beylikdüzü Sahnesi’nde, sanatseverlerle buluşacak.

BAKSM’DE KONSER VE ÇOCUK OYUNLARI

Belediye tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinde ayrıca minik izleyiciler de unutulmadı. Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu’nun ücretsiz çocuk oyunları; Dedektif Lole, Seksen Günde Dünya Turu, Orman Yolculuğu, Kırmızı Başlıklı Kız ve Sevimli Boynuz Unıcorn Beylikdüzü Sahnesi’nde olacak. Nisan ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek konserde ise 7’den 70’e klasikleşmiş şarkılarıyla “Yeni Türkü” müzikseverlerle buluşacak. Doğu Demirkol ve Tahsin Hasoğlu ise stand up gösterileriyle kahkaha tufanı yaşatacak.

BAKSM’de düzenlenecek kültür sanat etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar, Beylikdüzü Belediyesi’nin kurumsal web sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takvimi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirler.