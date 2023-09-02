Son Dakika

Beylikdüzü'nde barış ve sevgi buluşması

KÜLTÜR-SANAT 02.09.2023, 14:41
Beylikdüzü'nde barış ve sevgi buluşması

10. Barış ve Sevgi Buluşmaları Beylikdüzü’nde tüm coşkusuyla devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Festival kapsamında düzenlenen konserlerde en sevilen şarkılarını İstanbul Beylikdüzü için seslendiren ünlü sanatçı Edip Akbayram ve Ali Altay,  Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleşen gecede bir de sürpriz yaşandı.

Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu üyelerinden oluşan “Yeryüzü Çocukları”nın Hatay-Defne’deki yaşıtlarıyla birlikte hazırladıkları klip, izleyicilerden büyük alkış aldı. 6 Şubat depremlerinin ardından Beylikdüzü olarak Hatay’da tek yürek olduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde de umudun tohumlarını atmaya devam ederek, dayanışmanın da tohumlarını ekeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Rizespor 4 7
2. Fenerbahçe 2 6
3. Trabzonspor 4 6
4. Hatayspor 3 5
5. Sivasspor 3 5
6. Konyaspor 3 5
7. Alanyaspor 3 5
8. Kayserispor 3 5
9. Kasımpasa 4 5
10. Galatasaray 2 4
11. A.Demirspor 2 4
12. Beşiktaş 2 4
13. Karagümrük 4 4
14. İstanbulspor 2 2
15. Ankaragücü 3 2
16. Antalyaspor 3 2
17. Pendikspor 3 2
18. Samsunspor 3 1
19. Başakşehir 2 0
20. Gaziantep FK 3 0
Takımlar O P
1. Eyüpspor 3 9
2. Manisa FK 3 7
3. Şanlıurfaspor 3 7
4. Gençlerbirliği 3 7
5. Ahlatçı Çorum FK 3 6
6. Kocaelispor 4 6
7. Bandırmaspor 3 5
8. Sakaryaspor 3 5
9. Bodrumspor 3 4
10. Keçiörengücü 3 4
11. Giresunspor 3 3
12. Altay 3 3
13. Adanaspor 4 3
14. Erzurumspor 3 2
15. Ümraniye 3 2
16. Boluspor 3 2
17. Göztepe 3 1
18. Tuzlaspor 3 0
Takımlar O P
1. West Ham United 4 10
2. M.City 3 9
3. Tottenham 3 7
4. Liverpool 3 7
5. Arsenal 3 7
6. Brighton 3 6
7. Aston Villa 3 6
8. M. United 3 6
9. Brentford 3 5
10. Chelsea 3 4
11. Crystal Palace 3 4
12. Fulham 3 4
13. Newcastle 3 3
14. Nottingham Forest 3 3
15. Wolves 3 3
16. Sheffield United 4 1
17. Bournemouth 3 1
18. Everton 4 1
19. Burnley 2 0
20. Luton Town 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Atletico Madrid 3 7
3. Girona 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Cadiz 4 7
6. Real Sociedad 4 6
7. Athletic Bilbao 3 6
8. Osasuna 3 6
9. Valencia 3 6
10. Rayo Vallecano 3 6
11. Real Betis 3 4
12. Celta Vigo 4 4
13. Getafe 3 4
14. Deportivo Alaves 3 3
15. Villarreal 4 3
16. Granada 4 3
17. Las Palmas 3 2
18. Mallorca 3 1
19. Almeria 4 1
20. Sevilla 3 0