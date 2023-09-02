Beylikdüzü'nde barış ve sevgi buluşması
10. Barış ve Sevgi Buluşmaları Beylikdüzü’nde tüm coşkusuyla devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Festival kapsamında düzenlenen konserlerde en sevilen şarkılarını İstanbul Beylikdüzü için seslendiren ünlü sanatçı Edip Akbayram ve Ali Altay, Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleşen gecede bir de sürpriz yaşandı.
Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu üyelerinden oluşan “Yeryüzü Çocukları”nın Hatay-Defne’deki yaşıtlarıyla birlikte hazırladıkları klip, izleyicilerden büyük alkış aldı. 6 Şubat depremlerinin ardından Beylikdüzü olarak Hatay’da tek yürek olduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde de umudun tohumlarını atmaya devam ederek, dayanışmanın da tohumlarını ekeceğiz” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Rizespor
|4
|7
|2. Fenerbahçe
|2
|6
|3. Trabzonspor
|4
|6
|4. Hatayspor
|3
|5
|5. Sivasspor
|3
|5
|6. Konyaspor
|3
|5
|7. Alanyaspor
|3
|5
|8. Kayserispor
|3
|5
|9. Kasımpasa
|4
|5
|10. Galatasaray
|2
|4
|11. A.Demirspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|2
|4
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. İstanbulspor
|2
|2
|15. Ankaragücü
|3
|2
|16. Antalyaspor
|3
|2
|17. Pendikspor
|3
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Şanlıurfaspor
|3
|7
|4. Gençlerbirliği
|3
|7
|5. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|6. Kocaelispor
|4
|6
|7. Bandırmaspor
|3
|5
|8. Sakaryaspor
|3
|5
|9. Bodrumspor
|3
|4
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|3
|12. Altay
|3
|3
|13. Adanaspor
|4
|3
|14. Erzurumspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|2
|16. Boluspor
|3
|2
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham United
|4
|10
|2. M.City
|3
|9
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
|3
|7
|5. Arsenal
|3
|7
|6. Brighton
|3
|6
|7. Aston Villa
|3
|6
|8. M. United
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Fulham
|3
|4
|13. Newcastle
|3
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Sheffield United
|4
|1
|17. Bournemouth
|3
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Burnley
|2
|0
|20. Luton Town
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Atletico Madrid
|3
|7
|3. Girona
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Cadiz
|4
|7
|6. Real Sociedad
|4
|6
|7. Athletic Bilbao
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Valencia
|3
|6
|10. Rayo Vallecano
|3
|6
|11. Real Betis
|3
|4
|12. Celta Vigo
|4
|4
|13. Getafe
|3
|4
|14. Deportivo Alaves
|3
|3
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Las Palmas
|3
|2
|18. Mallorca
|3
|1
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0