'Besmele-i Şerif' sergisinin ilk durağı Bursa oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisinin bu yıl ki teması ‘‘Besmele-i Şerif’ oldu. Ulusal ve uluslararası camiada eserleri bilinen 13 usta hattatın eserlerinden oluşan sergi Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde Bursalı sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Albayrak Grubu tarafından gelenekselleşen Hat Eserleri sergisi bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlandı. Hat sergisinin ilk yurt içi durağı Bursa oldu.

Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde gerçekleşen açılış törenine Ak Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Tvnet Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan serginin açılışına konuk olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sergiyi Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Albayrak Grubu’na Hat sanatına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Aktaş; “ Albayrak Grubu'nun 10 yıldır sürdürdüğü, her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi'nin bu yılki teması 'Besmele-i Şerif'. İlk olarak açılışı Tophane-i Amiri Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılmıştı. İkinci olarak da Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası, 2. Murat'tan bize miras kalan bu güzel mekanda ve El Yazmaları Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Albayrak Medya Grubu'na da böyle hayırlı güzel bir süreci destekledikleri için, için çok teşekkür ederim” diye konuştu

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç sanat eserlerinin sergilendiği mekanların da önem arz ettiğini belirtti. Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise “Albayrak Grubu olarak kültür ve sanat alanlarındaki misyonumuzu dikkate aldığımızda, bizler için artık gelenekselleşmiş bu serginin önemi büyüktür. Bugün, Bursa’nın son Osmanlı Külliyesi olan Muradiye El Yazmaları Müzesi’ndeyiz. Hat Sanatı Sergimiz için El Yazmaları Müzesi’nden daha münasip bir mekân bulunamazdı” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar ardından Albayrak Grubu Hat Proje koordinatörü Hattat İbrahim Şengül konuklara sergiyi gezdirdi.

Serginin 8 Nisan'a kadar Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde izlenime açık olacağı öğrenildi.