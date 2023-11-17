Beş kuşak hattatın eserleri görücüye çıktı

Kadim kültürümüzün mihenk taşları olan Hüsn-i Hat, Tezhib, Ebru, Minyatür, Çini ve Seramik sanatları sergisi Büyük Çamlıca Cami’nde görücüye çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) -Kadim kültürümüzün mihenk taşları olan Hüsn-i Hat, Tezhib, Ebru, Minyatür, Çini ve Seramik sanatları, bu sergide bir araya geldi. Beş kuşak sanatkârın katılımıyla gerçekleşen bu İslami sanat çalışmalarında, başlıca eserlerden biri, 36 hattat tarafından ortaklaşa yazılarak üç müzehhibe eliyle tezhiblenen nadide bir Mushaf’ı Şerif oldu.

Hayatını bu sanata adamış 60 kıymetli sanatkâr tarafından özenle hazırlanan Mushaf’ı Şerif’te iki yüze yakın eser bir araya geldi.

Sergi de aynı zamanda, bir yılı aşkın süredir bu sanata gönül vermiş talebelerin çalışmaları da yer alıyor.

Albayrak Grubu destekleriyle gerçekleşen sergi, “FEYZ Hat ve Tezhip sergisi- Ayten Tiryaki ve talebeleri” ismi ve 215 eseriyle, 17 Aralık tarihine kadar Büyük Çamlıca Cami Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini bekliyor.

Serginin açılışı ise Üsküdar Kaymakamı Adem Yazcı, Ayten Tiryaki'nin sanat hocaları Hüseyin Öksüz, Metin Külünk, Hasan Çelebi, Uğur Derman, Çiçek Derman ve İnci Birol eşliğinde yapıldı.