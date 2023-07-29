Bergama Tiyatro Festivali programı belirlendi

11-13 Ağustos tarihlerinde dördüncü kez gerçekleştirilecek Bergama Tiyatro Festivali’nin program detayları belli oldu.İZMİR (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi’nin paydaşlığında, Bergama Ticaret Odası (BERTO) ve Bergama Kültür Sanat Vakfı (BERKSAV) ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle dördüncü kez perde açacak festival ilgi çekici performans programının yanında farklı yaşlardaki katılımcılara yönelik disiplinlerarası atölye çalışmaları, paneller ve yürüyüşlerden oluşan çok yönlü bir seçkiyle Bergama’nın tarihi mekanlarında katılımcılarını ağırlayacak.

Odeabank ve Mey|Diageo sponsorluğunda 3dots ve BERaBER tarafından Bergama’nın tarihi ve özel mekanları Asklepion Antik Tiyatro; Emre Arolat imzalı kültür merkezi BerKM; Odeon Pergamon; yapımı 1936’da tamamlanan Bergama Müzesi ve Akropol başta olmak üzere 12 farklı mekanda hayat bulacak olan festival, üç güne yayılan programı boyunca hem ücretli hem de ücretsiz etkinlikleriyle her yaştan sanat severe kapılarını açacak.

İŞTE PERFORMANSLAR

Devekuşu Kabare’nin unutulmaz prodüksiyonu ile hafızalara kazınan Turgut Özakman’ın “Deliler” oyununu büyük usta Metin Akpınar ve Mert Fırat’ın ortak yönetmenliğinde günümüze taşıyan DasDas yapımı "Deli Bayramı”; “plastikten neredeyse 7. kıtayı inşa ettiğimiz bir dünyada kadınlar nasıl bir yaşam, iletişim, iletişimsizlik ve yalnızlık yaşıyor?” sorusunu odağına alan Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu & Theater Tri-bühne ortak yapımı ve Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek “Afet&Diana”; sergi ortamını koreografi, madde ve zaman yoluyla bireyler arası süreçler olarak yeniden yorumladıkları sürükleyici solo projeleri ile tanınan Stockholm’de yaşayan ikili Lundahl & Seitl’in gerçekliğin tamamen algılayandan bir projeksiyon biçimi olarak kaynaklandığı bir sistem yarattıkları çalışmaları “Symphony Of A Missing Room”; performatif bir alanda gerçekleşen ve sesini bulmaya çalışan bir kadının hikayesini merkeze alan Melek Ceylan ve Ekibi yapımı bir kadın anlatısı “On İkinci Ev”; sonsuz güzelliğin üç tanrıçasının günümüzdeki hallerinden yola çıkan beden kuklalarının, hikayeler, şarkılar ve bol mücadele dolu bir yarışma ile izleyicilere sıra dışı bir yolculuk vadettikleri yenilikçi bir tiyatro deneyimi olan Olası “işler” yapımı Altın Elma “en güzel olana”; içinde kendi komedisini de barındıran bir Shakespeare trajedisi, Kral Lear’ı mutfak tezgâhında mutfak malzemeleri eşliğinde bir yemeğe dönüştüren Kadro pa yapımı “Lear Mutfakta”; Sarı Sandalye uyarlamasıyla Polonya Kralı Venceslas’a suikast düzenleyerek onu öldürüp yerine geçen Übü Ailesi’nin hikayesinin anlatıldığı Fransız yazar Alfred Jarry’nin dünyaca ünlü eseri “Kral Übü”; hayatlarındaki küçük kayıpların üstüne, iklim krizinin ve değişen kent yaşamının büyük sorunlarına birlikte dalan üç kişinin hikayesini anlatan kumbaracı50 yapımı “Tek Kullanımlık Hikaye”; günümüz politik kavramlarından olan sınır, vatandaşlık, birey, özgürlük meselelerini tartışma odağına alan Tiyatropolis yapımı “Parkta Güzel Bir Gün”; Sermet Çağan’ın 1963 yılında kaleme aldığı Türkiye Tiyatrosunda toplumcu gerçekçi akımın önemli yapıtlarından sayılan “Ayak Bacak Fabrikası” Berksav Oda Tiyatrosu yorumuyla; eşyaların dünyası üstüne kurulu hikayesi ile Naif Bey Kampanyası’nın kukla tiyatrosu “Naif Bey ve Yaveri”; İnci’nin bağırsaklarında yaşayan Zart ve Zort’un kendi dünyalarında var olma savaşı verirken bir yandan da İnci’nin gelişimine yardımcı olmalarını anlatan Lemur Company & Tiyatro Gülgeç ortak prodüksiyonu olarak hayata geçirilen kuklalı-müzikli çocuk oyunu “Pırt” ve afet bölgesinde ve diğer illerde depremden etkilenen çocuklar için hayata geçirilen Kadro pa’nın çocuk oyunu “Ponçi, Posti, Dosti ve Pappi” festival süresince katılımcılarla buluşacak.