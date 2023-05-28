BELMEK’lerde yaz dönemi kurs kayıtları başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) yaz döneminde açılacak eğitimler için başvurular başlıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl binlerce kadına hem el becerisi hem de akademik eğitimlerin verildiği Meslek Edindirme Kurslarını (BELMEK) yaz aylarında da kadınlarla buluşturuyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELMEK’lerde yaz döneminde açılacak kurslar için başvurular başlıyor. Kurslara katılmak Başkentli kadınlar 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri https://belmek.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

6 ANA BÖLGEDE 58 KURS MERKEZİNDE 31 ANA BRANŞTA EĞİTİMLER VERİLECEK

Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği BELMEK’lerde yaz döneminde de eğitimler 6 ana bölgede 58 kurs merkezinde düzenlenecek.

Kadınların hem meslek sahibi olmalarına hem de sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan BELMEK kurslarında; “Makine Nakışı, El Nakışı, Sim Sırma, İğne Oyası, Şiş Dantel, Tel Kırma, Dantel Anglez, Giyim, Mefruşat, Patchwork, Trikotaj, Yorganlama, Ahşap Boyama, Kumaş Boyama, İpek Pentur, Tezhip-Hat, Minyatür, Ebru, Çini, Seramik, Mozaik, Rölyef, Ahşap Rölyef, Taş Bebek, Takı Tasarımı, Gümüş İşlemeciliği, Turistlik El Sanatları, Ev Ekonomisi-Yemek, Resim, Kilim, El Örgücülüğü” olmak üzere toplam 31 branşta usta öğreticiler tarafından eğitim verilecek.