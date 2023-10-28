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BELMEK kursiyerlerinden 100'üncü yıl sergisi

KÜLTÜR-SANAT 28.10.2023, 17:15
BELMEK kursiyerlerinden 100'üncü yıl sergisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK kursiyerleri ile 30 usta öğreticinin 5 branşta hazırladığı 186 eserden oluşan ve bir yıllık çalışmalarının yer aldığı “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı” isimli sergi düzenlenen törenle açıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK kursiyerleri ile 30 usta öğreticinin 5 branşta hazırladığı 186 eserden oluşan ve bir yıllık çalışmalarının yer aldığı “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı” isimli sergi düzenlenen törenle açıldı. Sergi, 30 Ekim Pazartesi gününe kadar Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK kursiyerleri ile 30 usta öğreticinin 5 branşta hazırladığı 186 eserden oluşan ve bir yıllık çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan eserlerin yer aldığı Cumhuriyet temalı sergi, Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde düzenlenen törenle açıldı

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı” isimli BELMEK sergisinin açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, ABB daire başkanları, BELMEK kursiyerleri ile usta öğreticiler ve çok sayıda davetli katıldı.

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