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BDT oyuncuları Kapadokya Festivali'nde
KÜLTÜR-SANAT 12.08.2023, 17:00
Bursa Devlet Tiyatrosu, Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde boy gösterecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında düzenlenecek “Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali” 05-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirilecekç
Festival kapsamında, AVP Bursa Devlet Tiyatrosu Nurduran Duman'ın yazdığı Halil Akarsu'nun yönettiği, Rabia Tutal Öksüz, Cansu Yılmaz ve Ceren Kayış’ın rol aldığı “Sonum Başlangıcımdır” adlı oyunla sahne alacak.
Oyunu, bugün ve yarın saat 20.00’da Nevşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde tiyatroseverler ücretsiz izleyebilecekler.
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|15. Pendikspor
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|16. Tuzlaspor
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|7. West Ham United
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|13. Newcastle
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|1. Rayo Vallecano
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|8. Celta Vigo
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|9. Deportivo Alaves
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