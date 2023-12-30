BDT'nin Yalan Makinası 100'üncü oyunda

Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Yalan Makinası ” 100. temsiliyle sahneye çıkmanın gururunu yaşıyor.BURSA (İGFA) - 2018-2019 tiyatro sezonunda, seyirci ile buluşan Rus yazar Vassiliy Sigaryov’un yazdığı, Hüseyin Mevsim’in dilimize çevirdiği, Murat Ozan’ın yönettiği, muhteşem komedi oyunu “Yalan Makinası”, 6 sezondur seyircinin yüksek ilgisiyle sahnelenmeye devam ediyor.

Sakladıkları maaşı bulmak için eve hipnozcu çağıran bir çiftin komik hikâyesinin anlatıldığı başrollerinde; Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak’ın rol aldığı oyun, Feraizcizade Oda Tiyatrosu Sahnesi'ndeki 100. temsiliyle ‘Dalya’ yaptı.