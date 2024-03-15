BBDSO’dan Tıp Bayramı’na özel konser

BUSADER Federasyonu, 14 Mart Tıp Bayramını Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın özel konseriyle kutladı.

BURSA (İGFA) - Şef Orhun Orhon yönetiminde, dünyanın en genç trompet sanatçılarından Lucienne Renaudin Vary'nin konuk olduğu Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın 14 Mart Tıp Bayramı Özel Konseri, BUSADER Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleşti.

Kurulduğu ilk günden bu yana eğitim ve sağlık alanlarında anlamlı sosyal sorumluluk projelerine imza atan ve her zaman sağlık emekçilerinin yanında olan BUSADER Federasyonu Bursa Dernekleri, 14 Mart Tıp Bayramı’nda da hekimleri unutmadı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın (BBDSO) 14 Mart Tıp Bayramı Özel Konseri’ne sponsor olan BUSADER Federasyonu Bursa Dernekleri (Bursa/Genç/Veteran/Sanart BUSADER), Bursalılara Şef Orhun Orhon yönetiminde, 24 yaşındaki genç trompet sanatçısı Lucienne Renaudin Vary'nin konuk olduğu çok özel bir konser izlettirdi. Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının çoğunlukta olduğu Bursalı sanatseverler, Merinos AKKM’de gerçekleşen ve Turina’nın ‘La Oraccion DelTorrero Op. 34’ eseriyle başlayan konserde, trompetin genç yeteneğinden, Hummel’in ‘Allegro con spirito’, ‘Andante’ ve‘Rondo’ eserlerini dinledi. Konserin sonunda ise BUSADER Federasyonu yönetimi tarafından BBDSO sanatçıları ve Bursa Filarmoni Derneği yönetimi ile Şef Orhun Orhon ve Lucienne Renaudin Vary kutlama yemeğinde ağırlandı. Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz , Başkan Zerrin Özgüle’ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi sundu.