Bayramda İstanbul Modern’de sanat zamanı

Bayramda şehirde kalanlar veya İstanbul’a gelenler, İstanbul Modern’in yeni binasını ve sergilerini ziyaret rotasına alabilir.İSTANBUL (İGFA) - Bayramda İstanbul’u sanatla keşfetmek isteyenler, Architectural Digest’in “2024’ün Harika Eserleri” listesine seçilen, National Geographic’in “Dünyanın En İyileri” sıralamasında yerini alan ve dünyanın önde gelen mimarlık platformlarından ArchDaily’nin kültürel mimari kategorisinde “Yılın Binası” ödülüne layık görülen İstanbul Modern’i ziyaret edebilir.

Müzede, İstanbul Modern Koleksiyonu'ndan bir seçkinin yer aldığı “Yüzen Adalar” sergisinin yanı sıra, Türkiye fotoğraf tarihinin en önemli isimlerinden Ozan Sağdıç’ın “Fotoğrafçının Tanıklığı” ile güncel teknolojiler ve dijital kültüre odaklanan “Zamansız Meraklar” sergileri görülebilir.

FOTOĞRAFIN USTASI İLE ZAMANDA YOLCULUK

“Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı” başlıklı sergi, dünyada fotoğrafın en yaygın türlerinden biri olan belgesel fotoğrafa odaklanırken aynı zamanda Türkiye’nin 1950’lerden itibaren sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve görsel tarihine de ışık tutuyor. Küratörlüğünü Merih Akoğul ve Demet Yıldız Dinçer’in üstlendiği sergi, 70 yıllık fotoğraf kariyeri süresince dönüşen Türkiye’yi pek çok açıdan kayıt altına alan Sağdıç’ın 127 fotoğrafına yer veriyor.

DİJİTAL ÜRETİMLER

“Zamansız Meraklar” sergisi ise, çalışmalarını Türkiye ve dünyanın farklı köşelerinde yürüten genç isimleri bir araya getiriyor ve çeşitli coğrafyalar arasındaki sınırların nasıl esneklik kazandığını görünür kılarak sanatçıların üretim alışkanlıklarındaki değişimler üzerine düşündürüyor. Küratörlüğünü Nilay Dursun ve Ümit Mesci’nin yaptığı sergide 16 sanatçının yapıtı yer alıyor.

İstanbul Modern’in ücretsiz olarak erişilebilen zemin katında bulunan kütüphanenin girişinde yer alan “Renzo Piano: Yerin Ruhu” sergisi ise yeni müze binasının yapım hikâyesini aktarıyor.

TARİHİ YARIMADA’YA KARŞI SEYİR KEYFİ

Boğaziçi ve Haliç’in buluştuğu özel bir konumda yer alan İstanbul Modern’in çatısını kaplayan yansıtma havuzu ise suyun üstündeki kent yansımasıyla denizi bütünleştirerek benzersiz bir seyir deneyimi sunuyor.