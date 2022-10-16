Batıdan Doğuya Asya sergisi Eskişehir'de açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Finlandiya Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen, “Batıdan Doğuya Asya C.G. Mannerheim’ın Seyahat Fotoğrafları (1906-1908)” adlı sergi, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir açılışla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Fin askeri lideri ve devlet adamı Carl Gustaf Emil Mannerheim'ın (1867~1951) Orta Asya'dan Çin'e uzanan İpek Yolu boyunca 1906-1908'deki görevi sırasında çektiği 48 fotoğrafı Eskişehir’de sanatseverlerle buluşturdu.

Serginin açılışı öncesi Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti. Eskişehir’in Finlandiya için tarihi anlamı büyük bir sergiye ev sahipliği yapmasından dolayı Başkan Büyükerşen’e teşekkür etti. Büyükelçi Maki, Eskişehir’in kültür sanata verdiği değerin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Başkan Büyükerşen de nazik ziyaret nedeniyle Büyükelçi Maki ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Daha sonra Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde, “Batıdan Doğuya Asya C.G. Mannerheim’ın Seyahat Fotoğrafları (1906-1908)” adlı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, sergide Mannerheim'ın, tüm yolculuğu boyunca çektiği 1025 fotoğraftan sadece 48'inin görüleceğini kaydederek, fotoğrafların herkesin ilgisini çekeceğini kaydetti. Maki, sergiye ev sahipliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen’e teşekkür etti. Başkan Büyükerşen de yaptığı konuşmada, Mannerheim'ın çektiği fotoğrafların Orta Asya toplumlarını ve insanlarının yaşamını gösteren o döneme ait belgesel fotoğrafları olduğunu vurgulayarak sanatseverlerin sergiyi mutlaka görmeleri gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Finlandiya Ankara Büyükelçisi Maki, Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural, Başkan Büyükerşen ve davetliler açılışı yapılan sergiyi gezdi.

Sergi, 4 Kasım'a kadar Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde ziyarete açık olacak.