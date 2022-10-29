Başkent'te Cumhuriyet Sefo'su

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı birbirinden renkli etkinlikler ve konserlerle kutlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere son dönemin popüler sanatçılarından Sefo ile buluşturdu.ANKARA (İGFA9 - Atatürk Orman Çiftliği’ne kurulan festival alanında gerçekleşen konserde on binlerce Ankaralı, Sefo ile unutulmaz dakikalar yaşadı. Cumhuriyetin 99’nuncu yıl kutlamaları Kenan Doğulu konserleriyle devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 99’uncu yılı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atatürk Orman Çiftliği’nde oluşturulan festival alanında son dönemlerin popüler sanatçısı Sefo hayranlarıyla buluştu.

FESTİVAL HAVASINDA BAYRAM

Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği’ne kurulan alanda festival havası eserken gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler de Başkentliler tarafından büyük ilgi gördü. ABB’ye bağlı daire başkanlıkları ve iştiraklerin tanıtım stantlarının da bulunduğu alanda çocuklar panayırda eğlenirken yetişkinler de DJ ve amatör müzik gruplarının performansları eşliğinde unutulmaz dakikalar yaşadı.

“Cumhuriyet Yolunda” adlı tiyatro gösterisinin de sahnelendiği alanda, DJ Murat Muratlı da Sefo konseri öncesi seyircilere müzik ziyafeti sundu.

ON BİNLERCE ANKARALI EŞLİK ETTİ

Duman konseriyle başlayan Cumhuriyet kutlamalarının ikinci gününde sahneye çıkan Sefo, şarkılarını on binlerce Ankaralı ile birlikte söyledi. Etkinlikler kapsamında bu akşam Kenan Doğulu Atatürk Orman Çiftliği konser alanında sevenleriyle buluşacak.